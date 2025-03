Sonic Unleashed est de retour sur PC (mais pas officiellement)

Le monde du rétro gaming connaît une (petite) révolution grâce à un projet ambitieux mené par des fans : Sonic Unleashed Recompiled. Ce portage non officiel vise à adapter la version Xbox 360 de Sonic Unleashed, sorti initialement en 2008, pour une exécution native sur PC. Avec ce projet, les développeurs ne se contentent pas de préserver un classique, ils le modernisent pour l’adapter aux standards actuels.

L’approche utilisée par Hedge-Dev, l’équipe derrière le projet, repose sur une technique de recompilation statique. Concrètement, le code du jeu original est converti en code compatible x86 pour PC, permettant une exécution directe du jeu sans passer par un émulateur. Ce procédé garantit une fluidité sans pareille et une expérience bien supérieure aux méthodes d’émulation actuelles.

Outre la possibilité de jouer à ce titre sur son PC, Sonic Unleashed Recompiled propose de nombreuses autres améliorations : Un support multiplateforme, car le portage est compatible avec Windows et Linux ; des améliorations graphiques, pour profiter du jeu en haute résolution, avec une prise en charge des écrans ultralarges et des taux de rafraîchissement élevés ; une performance améliorée, avec des ralentissements réduits et une jouabilité plus fluide ; le support des succès ; Les voix anglaises et japonaises ; les localisations des textes en anglais, japonais, allemand, français, espagnol et italien ; le support du Steam Deck et également le support des mods.

Point important : Afin de pouvoir profiter de Sonic Unleashed Recompiled, il est nécessaire de posséder le jeu original, puis de le transférer sur votre PC, car le logiciel ne comprend aucun asset du jeu pour des raisons légales. Une fois le transfert effectué, il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions du logiciel. L’outil est d’ailleurs assez simple d’utilisation, avec une interface similaire à celle du jeu

Plus performant et plus ambitieux que la plupart des portages et remasters actuels, Sonic Unleashed Recompiled pourrait bien devenir un modèle pour de nombreux fans qui souhaitent redonner vie à leurs vieux jeux et y jouer dans les meilleures conditions.

Non seulement ce projet nous prouve que des titres de l’ère Xbox 360 peuvent être adaptés pour des systèmes modernes sans émulation, mais, en plus, il ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour le rétro gaming. Reste à espérer que d’autres jeux n’ayant pas eu droit à leur portage PC suivent cette tendance. Pour découvrir ce portage, il est disponible sur la page GitHub du projet.