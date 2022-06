Sonic Frontiers – Enfin du gameplay, mais du gameplay inquiétant

Le 1er juin dernier, SEGA s’associait avec IGN pour dévoiler la première réelle vidéo de gameplay de l’attendu Sonic Frontiers. Prévu pour la fin de l’année 2022, la nouvelle itération des aventures du hérisson bleu le plus rapide de l’univers sera la première à amener la série dans le domaine de l’Open World. Vous pouvez apprécier par vous-même le contenu de la vidéo de nos confrères ci-dessous.

Si l’idée de pouvoir contrôler Sonic dans de vastes environnements et profiter d’une physique adéquate pour jouer avec la vitesse et le momentum semble être une perspective alléchante sur le papier, les vidéos diffusées par IGN laissent tout de même planer quelques doutes sur le rendu final. En effet, Sonic y est excessivement robotique et la plupart des interactions avec l’environnement d’un point de vue de la vitesse paraissent scriptées plutôt que basés sur une physique cohérente.

La volonté de réalisme dans la direction artistique n’est pas une première dans la série, pour le pire (Sonic 06 !), comme pour le meilleur (Sonic Heroes), il faudra donc attendre de voir ce qu’il en est manettes en main. Mais ce qui choque le plus, c’est que finalement, au-delà de la promesse initiale de courir dans des paysages gigantesques, on a du mal à percevoir ce qui ferait de ce Sonic Frontiers un bon Sonic, voir un bon jeu tout court. Pas nécessairement un mauvais jeu certes, mais rien ne semble démarquer ce Sonic Frontiers du reste de la production AAA actuelle.

Car oui, le monde ouvert dont on parle consiste à priori en la même recette que tout les autres. Des points d’intérêts à visiter, des tours à activer pour débloquer la visibilité de l’espace de jeu, de la grimpette pour avoir de la hauteur… Bref, rien que Assasin’s Creed, Breath of the Wild ou encore [insérer licence Ubisoft de votre choix] ne nous ait pas déjà proposé. Et c’est la que le bat blesse puisque d’après le directeur créatif de la Sonic Team, Takashi Iizuka, Sonic Frontiers est sensé « poser les fondations de la série pour les années à venir ».

C’est donc légitimement que certains fans ont exprimé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux, au point que le hashtag #DelaySonicFrontiers fut en tendance pendant quelques heures. SEGA ayant déjà créé un précédent avec l’abandon du premier design pour les films Sonic suite aux vives critiques essuyés lors du premier trailer, certains espèrent réitérer pour cette fois-ci permettre de modifier l’aspect générique du jeu en faisant en sorte que celui-ci soit repoussé.

S’il est très probable que le jeu bénéficie de finitions en bonne et due forme, il semble très présomptueux à ce stade du développement d’espérer une refonte totale du fondement même de l’existence de ce jeu, à savoir le passage de Sonic à l’Open World. Si les inquiétudes sont légitimes, espérons de tout cœur qu’elles s’évaporeront une fois manette en main pour enfin donner à Sonic le titre d’envergure dont il a été trop longtemps privé.