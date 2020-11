Soluce – Call of Duty: Black Ops Cold War – Identifier les trois agents infiltrés de l’opération Red Circus

La campagne solo de Call of Duty: Black Ops Cold War réserve bien des surprises (comme vous pourrez le lire prochainement dans nos colonnes) et l’une d’entre elles est la présence de deux missions annexes appelées opération Red Circus et Opération Chaos. Chacune d’elle possède un objectif clair à atteindre et leur complétion ou non n’influence en rien le déroulement de la campagne principale, en revanche, elles vous demanderont tout de même de faire travailler vos neurones, car elles proposent des sortes d’énigmes à résoudre en amont pour être accomplies comme il se doit.

Dans cette solution, nous allons vous donner les clés pour résoudre le casse-tête proposé par l’opération Red Circus. De la collecte de preuves dans différentes missions principales à la résolution même de l’énigme, vous saurez tout.

Marche à suivre :

L’opération Red Circus vous demande d’infiltrer une base russe et tuer un officier de l’armée rouge. Avant de partir en voyage pour abattre votre cible, on vous demandera de trouver trois agents dormants soviétiques ayant infiltré les gouvernements européens. Pour ce faire, vous allez devoir recueillir durant la campagne principale des preuves qui vous permettront de deviner avec intelligence qui ils sont parmi les suspects que l’on vous propose.

Notez que vous n’êtes pas obligé de résoudre le casse-tête pour accomplir l’opération, mais autant faire les choses bien, non ?

Liste et localisation des preuves :

Registre de Franz Krauz – Mission Le Mur : Il se trouve dans l’appartement de Frank Krauz au rez-de-chaussée, dans le salon. Il se trouve dans une petite bouche d’aération blanche près du sol sur la droite du canapé et de la petite table (image 1).

Il se trouve dans l’appartement de Frank Krauz au rez-de-chaussée, dans le salon. Il se trouve dans une petite bouche d’aération blanche près du sol sur la droite du canapé et de la petite table (image 1). Cassette du rapport d’activités – Mission Les Échos d’une Guerre Froide : Cette fameuse cassette ne peut pas être manquée et se trouve dans le premier bâtiment que vous nettoierez. Il s’agit là d’un centre de communication dans lequel la preuve recherchée se trouve sur une table au milieu de la grande pièce centrale au rez-de-chaussée (image 2).

Cette fameuse cassette ne peut pas être manquée et se trouve dans le premier bâtiment que vous nettoierez. Il s’agit là d’un centre de communication dans lequel la preuve recherchée se trouve sur une table au milieu de la grande pièce centrale au rez-de-chaussée (image 2). Montre contenant la liste des boîtes – Mission Mesures Désespérées : Dans cette mission qui mêle infiltration, recherche et action, nous allons nous concentrer sur sa première partie lorsque l’on incarne Belikov. Après votre briefing, en compagnie notamment de Gorbatchev, allez éteindre les caméras et rendez-vous directement dans la salle appelée centre de commandement (aidez-vous de votre carte). La preuve est sur le bureau qui vous fait face lorsque vous entrez dans la pièce (image 3).

Identifier les trois agents infiltrés :

Une fois toutes les preuves récupérées, il ne nous reste plus qu’à les utiliser pour trouver les trois agents infiltrés en Europe de l’Ouest. Voilà une opération qui demande un peu de réflexion et nous ne pouvons que vous encourager de la faire seul. Si vous ne le souhaitez pas ou que vous ne trouvez pas la solution, voici les différentes étapes à suivre. Attention, prenez un papier et un stylo, car il va falloir prendre des notes.

On aimerait aussi vous communiquer les noms des coupables directement, mais cela est impossible, car ils sont choisis aléatoirement à chaque nouvelle partie.

Le plus simple est de commencer par la cassette. Elle vous indiquera en faisant attention aux pronoms personnels combien il y a d’hommes et de femmes impliqués, notez le pseudonyme de chacun avec le genre qui lui correspond. Passez ensuite au registre. Là, notez à côté de chaque nom la ville et la date mentionnée. Enfin, faites de même avec la montre. Allez sur l’écran des suspects et recoupez vos informations. Genre, villes visitées et dates vous donneront la solution au problème.

Et voilà, vous êtes fin prêt à vous lancer dans l’opération Red Circus avec les agents infiltrés arrêtés. Vous ne pourrez savoir si vous avez réussi qu’en fin de mission, mais comme on peut les refaire, ce n’est pas très grave si vous vous trompez une fois ou deux, bien qu’avec ce guide, il ne devrait pas y avoir de soucis.

