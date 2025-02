Le film Sleeping Dogs finalement en production ?

Les intrigues se tissant au sein de l’industrie du divertissement semblent aussi opaques que celles qui s’étendent au sein de la criminalité hongkongaise. Nous écrivions il y a peu que l’adaptation en film de l’excellent GTA-like Sleeping Dogs, sorti en 2012, était manifestement enterrée, et aujourd’hui nous apprenons l’exact contraire.

L’acteur Simu Liu, connu pour son rôle de Shang-Chi dans les productions de Marvel, a suggéré au travers de plusieurs publications sur Twitter qu’il était plus qu’intéressé pour porter Sleeping Dogs sur grand écran, et même produire une suite au jeu original :

« Si peu de projets de films arrivent à passer de la présentation de l’idée au feu vert. Présenter ce projet aux exécutifs qui ne comprennent rien au jeu a été épuisant. L’amour de tous pour Sleeping Dogs a donné vie au projet. D’abord le film, ensuite un jeu séquel pour tous… cela a toujours été mon rêve. »

Des propos esseulés et sans présentation des partenaires qui trouvent aujourd’hui leur conclusion. Le média IGN semble en effet savoir que Simu Liu va travailler avec Story Kitchen, le studio derrière les films Tomb Raider et Sonic, et Square Enix. La star de Marvel incarnerait donc vraisemblablement le protagoniste Wei Shen, policier spécialiste des arts martiaux tiraillé entre son devoir et sa loyauté envers une famille criminelle qu’il a infiltré.

Cette nouvelle laisse cependant perplexe car elle fait une victime de taille : Donnie Yen, spécialiste reconnu en arts martiaux et grand fan du jeu était pressenti pour jouer Wei Shen dans le projet d’adaptation annoncé en 2017. L’artiste y a mis du sien, achetant à ses propres frais les brouillons du projet qui ne semblait pas décoller pour tenter de trouver des partenaires.

Finalement, il y a quelques semaines, Donnie estimait que le projet était abandonné au vu du silence radio qui régnait auprès des propriétaires de la licence. Silence qui, on le sait désormais, ne signifiait pas l’abandon du projet mais l’abandon irrespectueux sur la touche de l’un des plus grands défenseurs de cette adaptation.

Les intrigues répugnantes ne se limitent pas à la pègre de Hong Kong, on la retrouve aisément au sein de l’industrie du divertissement. Malgré l’enthousiasme soulevé par ces annonces, il n’est pas certain que ce changement d’acteur fasse l’unanimité.