Sky propose sa Saison de l’Enchantement, mais il va falloir ouvrir le porte-monnaie

Vous reprendrez bien une bonne petite rasade de Sky pour vous enchanter encore plus ?

Oui, bon, OK, on est relou, on la fait à chaque article concernant ce jeu, la vanne du sky en rapport avec la boisson qui s’accommode si bien avec du soda, et vous avez raison de le penser. Mais eh, on ne se refait pas. Quoi qu’il en soit, toujours est-il que le très mystique et envoûtant Sky: Children of the Light s’octroie un nouvel événement saisonnier, baptisé Saison de l’Enchantement.

Bon, on ne va pas vous refaire tout le topo concernant Sky, vous en trouverez le détail dans nos anciens articles, en bas de cette page. De même, on ne vous présentera pas à nouveau thatgamecompany, le studio dont il émane, et ce pour les mêmes raisons ou en consultant leur site dédié.

Comme vous le savez, Sky vient fraîchement de débarquer sur plateformes Android, où vous le trouverez en téléchargement gratuit, après avoir trusté la concurrence iOS pendant plusieurs mois. C’est sur ces deux supports que vous pouvez, depuis hier 20 avril et ce pour encore 54 jours au moment où sont écrits ces mots, participer à l’event Saison de l’Enchantement, que vous pourrez aller acheter directement dans le menu in-game aux côtés d’autres achats intégrés (bah oui, un jeu gratuit ne l’est jamais totalement, même si les achats in-app dans celui-ci sont très discrets et dispensables).

Cette aventure temporaire vous permettra de suivre un groupe d’esprits errant dans des terres désolées joliment dessinées, mais assez éloignées dans l’idée des cieux azur auxquels nous avait habitués Sky. À vous d’accompagner ces pauvres hères dans leur pèlerinage au sein du Golden Wasteland et de découvrir quelle tragédie a bien pu les frapper, en relevant notamment une série de missions impliquant six sources de lumière mystérieuse éparpillées sur le territoire.

Comme vous le savez si vous y jouez, Sky est un jeu axé social, et vous pouvez personnaliser votre avatar en débloquant tout un tas de traits et autres objets à collectionner. Cette nouvelle saison, outre la mission évoquée plus haut, apporte ainsi également son lot de cosmétiques : 6 expressions, 6 coupes de cheveux, 4 capes, 4 masques, un papier à musique, un pendentif saisonnier, et un mystérieux “cadeau ultime”.

Sachez néanmoins que pour profiter de tout ceci, il va vous falloir investir dans le Pass Aventure, que nous mentionnions plus haut, et il n’est pas donné : il vous en coûtera 10.99€ pour l’acheter pour vous, et 21.99€ si vous souhaitez également en faire profiter deux amis.

Sky: Children of the Light est pour l’heure exclusif aux appareils mobiles. Une version Switch débarquera dans l’année, puis les PC et autres consoles suivront, permettant au plus grand nombre de profiter de cette belle histoire.