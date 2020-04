Journey – Le voyage se poursuit cet été sur Steam

Depuis juin 2019, Journey n’est disponible sur PC que via l’Epic Games Store. Un an plus tard, le statu quo est sur le point de changer avec son arrivée sur Steam.

Le voyage avait débuté sur le PSN de la PS3 en mars 2012. Avec des chiffres de ventes records et des critiques dithyrambiques, Journey et ses créateurs de thatgamecompany atteignaient des sommets. Puis le voyage reprit de plus belle sur PS4 en juillet 2015 et fut encore une fois un triomphe. Journey restera ensuite installé confortablement quelques années sur la console de Sony, rayonnant de son succès critique et commercial. Il faudra attendre l’été 2019 pour voir le titre s’aventurer au-delà des frontières qui l’ont vu naître. Journey s’installera d’abord sur PC via L’Epic Games Store en juin 2019. Mais surtout s’incrustera deux mois plus tard dans les poches des possesseurs de produits Apple avec une adaptation sur iOS. Le voyage était désormais disponible au bout des doigts.

Au vu de ses rééditions au fil des années, il semble clair que tel un conte ou une légende que l’on ressasse, Journey est une oeuvre universelle et intemporelle. Pas étonnant alors qu’il finisse par trouver son chemin jusqu’à la plateforme Steam. L’occasion de découvrir ou redécouvrir… voire rererere-découvrir ce titre, à la fois d’un grand vide et d’une grande richesse. Dans la peau d’un voyageur drapé de rouge, explorez les terres en ruines que le temps a ensevelies sous une épaisse couche de sable avec pour seul but d’atteindre le sommet de la montagne qui pointe à l’horizon. Mais pour commencer cette ascension sur Steam il faudra patienter jusqu’au 11 juin 2020. Concernant son prix, aucune information n’est encore disponible. Du coté de l’Epic Games Store, le jeu est à 14,99€. De quoi nous donner un ordre d’idée.

Il est d’ailleurs intéressant d’observer que son petit frère Sky: Children of the Light effectuera le voyage inverse entre les différents supports. En effet, il est d’abord sorti sur iOS le 11 juillet 2019, pour être ensuite porté sur Android il y a peu de temps. Et finalement il terminera son périple sur PC, PS4 et Switch. L’on en profite au passage pour rappeler que Sky: Children of the Light est un excellent free-to-play, digne successeur de son grand frère Journey.

En cette période de confinement voici deux titres qui sentent bon l’air frais et l’évasion.