Skull and Bones – Une version améliorée pour garder la hype à flot ?

C’est peu dire que l’ambitieux titre d’Ubisoft, Skull and Bones, a eu un développement quelque peu chaotique depuis son annonce en 2017. Un développement parsemé de reports, rumeurs, incompréhensions et déceptions. Ainsi, en janvier 2023, le titre a été repoussé pour la sixième fois. Pourtant, le studio français n’a pas lésiné sur les moyens et a lancé une offensive communication l’année dernière à coups de trailers et vidéos de gameplay pour rassurer les joueurs (et les investisseurs) sur l’avenir du titre. Coups de canon dans l’eau ou réel espoir de sortir un jeu à la hauteur des attentes ?

D’un côté, on a la transparence sur la situation de plusieurs franchises détenues par Ubisoft, comme les jeux Assassin’s Creed à venir, The Crew Motorfest qui se voit bien en compétiteur de Forza et autres Far Cry en développement ; et de l’autre, Skull and Bones reste un mystère à part entière, tel un vaisseau fantôme errant dans le lagon ubisoftien. Pire, les rares échos provenant du titre n’ont rien de rassurant : d’après le très fiable leaker Tom Henderson, même les participants aux sessions de tests sont déçus par l’expérience proposée. Le navire prendra-t-il le large un jour en dépit de ces nuages orageux qui planent constamment au-dessus de lui, ou est-il condamné au naufrage silencieux dans l’indifférence générale ? La question se pose hélas, car qu’on le veuille ou non, le jeu qui s’est montré récemment ne ressemble plus du tout à ce qui a été dévoilé en 2017 en termes de ton et d’identité visuelle. Or, c’est bel et bien cette promesse initiale qui avait généré de l’intérêt et une hype autour du titre.

Et pourtant, du côté d’Ubisoft, on y croit toujours. Les équipes continuent à travailler sur le jeu tandis que le directeur financier du groupe, Frédéric Duguet, s’est récemment livré à d’étranges confidences lors d’une foire aux questions concluant un récent bilan financier de la société. À la question d’un analyste financier soulignant les impressions très mitigées envers le jeu et demandant comment l’entreprise compte rentabiliser un projet en gestation depuis si longtemps à la profitabilité plus qu’incertaine, voici ce qu’il répond :

« Nous l’avons dit en janvier, nous sommes très satisfaits de la session de test que nous avons vue au début du mois, nous avons une version solide et largement améliorée à montrer aux joueurs que personne n’a encore vue. Nous aurons donc du travail le mois prochain pour générer du momentum autour du jeu. »

On voit mal pourquoi une version plus intéressante aurait été dissimulée pendant si longtemps, ni même si les améliorations en question sont substantielles et suffisantes pour faire souffler de nouveau un vent de hype dans les voiles désespérément statiques de Skull and Bones. Quant au momentum espéré, gardons à l’esprit que les développeurs ont streamé le jeu pendant trente minutes le mois dernier, que ça n’a généré que 146 000 vues pour un millier de likes et que les commentaires les plus populaires soulignent un très faible intérêt envers le jeu, mais aussi une incompréhension quant au changement de direction pris par le titre au fil des ans et des reports. La longue-vue est sortie, mais point de momentum à l’horizon, capitaine.