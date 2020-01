Skies of Arcadia – Vers la mise en route d’une suite ?

Le développeur du jeu fait le forcing.

Skies of Arcadia trône fièrement dans le Top 3 des indispensables de la mythique console Dreamcast. “Dans le Top 3”, pour ne pas dire tout en haut – ce qui nous conduirait inévitablement à un débat sans fin autour des chefs d’œuvre de la dernière console de SEGA. L’échec commercial de la machine aura nui aux ventes du jeu, et ce dernier sera porté deux ans plus tard sur GameCube, où il a pu faire grandir encore un peu sa légende.

Le jeu fait aujourd’hui partie du cercle assez fermé des jeux cultes, dont on vante encore, vingt ans après, les musiques ou le système de combat. De quoi en tirer une certaine fierté (justifiée !) pour ses équipes de développement. De quoi donner des idées aussi. Ainsi, depuis quelques jours, Kenji Hiruta, membre de l’équipe de développement originale de Skies of Arcadia, se montre particulièrement enthousiaste à l’idée de se lancer dans le développement d’une suite.

Cette histoire débute avec le partage sur Twitter d’une illustration signée Itsuki Hoshi, la chara-designer du jeu :

Dear funs of Skies of Arcadia, please watch this masterpiece. I’m soooo moved. After 20 years, we can still see the new art of it. Unbelievably I’m happy. pic.twitter.com/p5t3icQ9i5 — ???? Kenji Hiruta (@k_h00) January 12, 2020

Les retours aussi positifs que nombreux ont emballé le développeur, qui a rapidement lancé un concours, toujours sur Twitter, pour gagner une illustration signée d’Itsuki Hoshi, espérant que cela créerait une dynamique autour de la licence qui parviendrait jusqu’aux oreilles de SEGA :

« J’espère que, si ce genre d’initiative se répand largement, SEGA se mette à réfléchir à l’idée d’une suite »

Avant de répondre à un fan qu’il souhaitait vraiment, vraiment développer la suite de Skies of Arcadia (“Strongly. I really really want to develop the sequel.”).

Après que des portages sur sur PlayStation 2 et Xbox, qui devaient suivre la version GameCube, ont été annulés, l’idée d’offrir une suite à Skies of Arcadia revient régulièrement sur le tapis. Cependant, pour le moment, rien n’a jamais abouti…