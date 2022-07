Bonne nouvelle (ou pas) – Skate 4 sera free to play

La rumeur courait depuis quelques jours, elle est aujourd’hui confirmée par les développeurs du jeu : Skate 4 sera un jeu free to play. Par la même occasion, on apprend que le titre devrait être simplement Skate, et non pas Skate 4, signifiant une sorte de reboot.

Si la gratuité rend de fait le jeu accessible au plus grand nombre, cela risque aussi de décevoir les fans de la série d’EA, qui attendent le jeu depuis une bonne dizaine d’années (Skate 3 est sorti en 2010), tant le modèle économique du free to play peut desservir le gameplay. Heureusement, Full Circle, qui développe le jeu, insiste sur le fait qu’aucun élément de gameplay ne sera derrière un paywall. On peut alors imaginer une économie basée sur les skins et autres éléments cosmétiques, à la manière d’un Fortnite.

Par ailleurs, il semblerait que le jeu sortira de façon progressive, avec des fonctionnalités qui seront ajoutées au fur et à mesure :

« Je pense que le mot « lancement » est un mot intéressant pour nous, par rapport à la façon dont nous développons le jeu et le fait que nous souhaitons avoir les retours des joueurs très, très tôt. Nous sommes vraiment souples quant aux fonctionnalités qui seront disponibles au lancement, parce je crois que cela va dépendre. Cela va dépendre de ce que les fans nous diront. » – Isabelle Mocquard, responsable produit chez Full Circle (traduit par la rédaction)

Enfin, du côté des bons points, Skate sera crossplay entre toutes les plateformes où il sera jouable, PC, PS4, PS4, et Xbox One et Series. Full Circle réfléchirait même à un portage sur mobile (pas un mot par contre sur une possible version Switch). Si vous souhaitez faire partie des premiers joueurs à pouvoir monter sur la planche à roulette d’EA, le formulaire pour se porter candidat au rôle d’Insider se trouve à cette adresse.