Silent Hill: Ascension – Une œuvre écrite par une IA ?

Disponible début novembre, Silent Hill: Ascension remettait à nouveau la licence de Konami sur la piste. Cependant, plutôt que de faire parler d’elle de la meilleure des manières, la série vendue comme interactive n’avait en effet pas convaincu son public. Et si la présence de microtransactions avait logiquement été pointée du doigt, il y a également un autre élément qui a du mal à être digéré : son écriture.

Pour étayer de tels reproches, un exemple censément révélateur a été fourni par l’utilisateur X nommé VoidBurger. Dans le but d’être le plus explicite possible, ce dernier a même partagé un clip vidéo illustrant le problème flagrant quant à ce manque de cohérence auquel on peut faire face dans certaines situations.

Au regard de ces séquences, on ne peut échapper à l’impression d’avoir effectivement à faire à des échanges totalement si peu naturels. C’est aléatoire : des éléments introduits sont totalement balayés par d’autres en l’espace d’un instant, au même titre que la tonalité. On vous laisse jeter un coup d’œil sur un cas parmi d’autres relayé par un autre utilisateur (du moins si vous ne craignez pas les spoils) :

silent hill ascension is so god damn bad it is actively hurting my brain. you cannot convince me they didn't use AI in some form to create this. it's just so disjointed and weird. humans do not go from furious to bored in a matter of seconds pic.twitter.com/f3Yxf8KqqB — 🐢 bob 📼 (@bobvids) November 28, 2023

Ces lacunes auraient, selon Voidburger, une raison indiscutable : elles seraient le fruit de l’intelligence artificielle. Une accusation que le président du studio Genvid (Jacob Navok) a démenti en utilisant lui-aussi le biais du réseau social X. Certes, il reconnaît bien le fait qu’à un moment donné la société a voulu s’essayer dans cette voie. Seulement, l’inefficacité de la chose s’étant très vite révélée, le studio aurait abandonné toute volonté liée à ce genre d’entreprise, et ce, depuis 2021.

« Nous avons une équipe d’animateurs qui travaillent sur le projet, une équipe d’écrivains qui ont rédigé les scénarios et des concepteurs narratifs qui ont fait les choix. Suggérer le contraire n’est qu’une insulte voilée à des êtres humains talentueux qui ont travaillé dur pour créer quelque chose dont ils sont fiers. »

Navok a donc appelé à faire preuve de décence et de respect vis-à-vis du travail fourni par son équipe. Mais, il en faudrait beaucoup plus pour fermer tout débat autour de la chose. En tout cas sur Reddit, les utilisateurs continuent de s’en donner à cœur joie, ironisant notamment sur les propos de Navok tout en pointant la mauvaise qualité de l’écriture.

Ainsi, on n’a pas d’autres choix que de considérer pour vrai ce que nous dit Navok, jusqu’à ce que l’on fournisse une preuve plus concrète du contraire. Néanmoins, le sujet aura le mérite de relancer la réflexion autour de la progression de l’IA dans le domaine du jeu vidéo ou, de façon plus générale, dans le milieu artistique.

L’IA arrivera-t-elle à atteindre une perfection telle que l’intervention humaine ne sera plus une nécessité et mettre à bat ce qui nous définit : notre imagination ? Cette éventualité existe et fait craindre, poussant certains groupes à prendre des mesures pour la combattre. Et quoi de mieux que de se rappeler la grève des scénaristes survenue un peu plus tôt dans l’année dans le monde du cinéma. Une grève qui s’est conclue sur un accord, mais qui a encouragé le SAG-AFTRA de s’engager vers ce chemin si la situation l’exigeait.

Quoi qu’il en soit, pour revenir à Silent Hill: Ascension, on ne peut pas dire que le retour de la licence se place sous les meilleurs auspices, car IA ou pas, la série n’est pas ce que l’on pourrait qualifier de franche réussite. Les soucis mis en exergue sont loin d’être isolés et mettent pratiquement un grand nombre de personnes sur la qualité de la production, comme en témoigne la plupart des avis. Une relance compliquée pour la franchise Konami, qui, on l’espère, montrera bien d’autres choses avec ses prochains jeux.