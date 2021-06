Shin Megami Tensei V – Des détails et la date de sortie fuitent sur la toile

Décidément, les fuites s’enchaînent ces derniers temps… En même temps, s’il y a un moment pour frapper, c’est bien maintenant. Les fans sont en manque d’infos fraîches, l’attention de tous converge en ligne vers le même point, les éditeurs/constructeurs et studios ont rassemblé leurs infos les plus croustillantes pour faire de cet E3 un moment mémorable… Tous les ingrédients sont réunis pour frapper là où ça fait mal. Bref, nous évoquions déjà ce sujet hier avec 2K Games et on ne va pas vous refaire une liste des grosses fuites de ces derniers mois, alors on va juste se contenter d’ajouter aujourd’hui Atlus et son Shin Megami Tensei V à la liste.

Oui, alors que le remaster HD du troisième volet vient tout juste de débarquer chez nous, il semblerait que la date de sortie du cinquième (prévu dans l’année) soit apparue sur la toile. Et à quoi devons-nous cette fuite, cette fois-ci ? Doit-on la mettre sur le compte d’un fan trop pressé ? D’un hacker doué ayant piraté les serveurs du studio ? D’un groupe de voleurs spécialisés dans le vol d’informations sensibles et de cœurs ? D’un lycéen contrôlant des démons ? Surprise, rien de tout cela, il s’agirait d’une bête erreur en interne…

Effectivement, dans la journée de jeudi, le site officiel d’Atlus aurait accidentellement dévoilé un grand nombre d’informations concernant son jeu à venir, détaillant notamment l’histoire et le monde qui accueillera les pas de son protagoniste, mais également sa date de sortie et les différentes versions qui seront proposées aux joueurs japonais. Compte tenu de la nature sensible de ces informations et en notant que nous ne sommes plus qu’à quelques jours de l’E3 (qui devrait confirmer celles-ci normalement), nous vous invitons quand même à utiliser le conditionnel comme nous le ferons dans la suite.

Sans plus attendre, avant de retirer les informations (un aveu de véracité ? Tranchez vous-même comme certains sites “spécialisés”), le site officiel d’Atlus nous apprenait que les prochaines aventures de Jack Frost devraient sortir le 11 novembre au pays du Soleil-Levant et seraient proposées en trois éditions. Si deux d’entre elles sont évidentes (standard et digitale), il semblerait qu’un coffret deluxe soit aussi de la partie même si son contenu reste un mystère. Nous précisons bien qu’il s’agit d’informations concernant le jeu au Japon puisque, même s’il a été dit l’an dernier que le jeu devrait profiter d’une sortie mondiale, il n’est pas impossible que la situation ait changé avec le virus (délais, toussa…) et rien n’indique que toutes ces éditions feront le chemin.

Pour rappel, Shin Megami Tensei V vous offrira le rôle d’un jeune lycéen tokyoïte qui découvre sa ville après qu’elle a été victime d’une catastrophe ayant réduit à peau de chagrin sa population. Maintenant parcourue librement par les démons et les anges qui s’affrontent dans les ruines de ce nouveau monde appelé Da’ath, votre avatar se voit offrir de fusionner avec un être étrange et devenir un Naobino, un combattant capable de rivaliser avec les démons et les anges. Avec ces nouveaux pouvoirs, vous pourrez former une escouade et participer à la création d’un nouveau monde (grâce à différentes fins).

Voilà, c’est à peu près tout ce qu’on a à se mettre sous la dent et c’est pas mal. Ceci dit, nous rappelons une fois encore que ces informations sont à prendre avec des pincettes. Oui, elles ont été partagées par le site officiel, mais elles peuvent l’avoir été de manière malicieuse et la situation d’une sortie mondiale pourrait avoir changé. Quoi qu’il en soit, l’E3 devrait bientôt apporter la lumière sur cette affaire. Shin Megami Tensei V sera une exclusivité Nintendo Switch.