Serious Sam: Siberian Mayhem – Devolver Digital brise la glace

Croteam et Devolver Digital n’auront pas traîné ! Il y a une poignée de jours, l’éditeur américain annonçait sur Twitter que la bande-annonce publiée peu avant Noël cachait en fait un nouveau jeu et que, non seulement, ce dernier serait détaillé sous peu mais qu’il sortirait dans le courant du mois. Une annonce surprise et surprenante qui perd aujourd’hui une partie de son suspense avec la présentation d’un premier trailer et de la date de sortie de Serious Sam: Siberian Mayhem.

Oui, les langues se sont déliées chez l’éditeur américain qui a profité du calme de ce début de semaine pour lever le voile sur son dernier article, l’occasion pour nous d’apporter une correction aux élans mercantiles de son éditeur : Serious Sam: Siberian Mayhem n’est pas un nouveau jeu, c’est une extension du 4ème volet. Bon, une extension de type standalone mais une extension tout de même développée principalement par Timelock Studios, un studio russe spécialisé en modding, ici épaulé par les croates de Croteam. Qui de mieux que des russes pour nous offrir une aventure sibérienne ?

Déçu ? Malheureusement, il fallait s’y attendre. Si peu de temps s’est écoulé depuis la sortie du dernier épisode, un projet ambitieux et inédit demande bien plus de temps. Ceci dit, ce nouvel environnement (la toundra sibérienne) sera le théâtre de 5 missions exclusives où apparaîtront de nouveaux monstres mais aussi de nouvelles pétoires. Alors, si on ajoute que l’extension sera commercialisée à prix doux (une vingtaine d’euros), un fan ne devrait pas avoir besoin de plus d’excuses pour céder à la tentation. Faîtes pleuvoir le feu sur le neige avec Serious Sam: Siberian Mayhem dès le 25 janvier sur PC. Sachez que ceux qui possèdent Serious Sam 4 bénéficient d’une réduction supplémentaire et qu’un pack réunissant le jeu et son extension pour une 30aine d’euros est aussi de la partie. Dommage qu’il ne corrige pas les bugs en revanche…