SEGA – Vers toujours plus d’adaptations et de rachats

Malgré les convoitises de Phil Spencer, soucieux d’accélérer la croissance du Gamepass en acquérant SEGA, Shuji Utsumi, co-directeur des opérations dans l’entreprise, a tenu à rappeler que la boite n’était pas à vendre. Bien au contraire, la société entend poursuivre son expansion en continuant de racheter des studios. (Alors que SEGA s’attend à une perte estimée à 91 millions d’euros à la fin de cette année fiscale)

Rovio (Angry Birds) est cité en exemple de bonne acquisition, racheté pour pas moins de 706 millions d’euros. Quelques mois plus tard, SEGA entamait une grande restructuration de ses effectifs européens, cette opération avait eu pour effet d’annuler de nombreux projets dont le shooter de chez Creative Assembly, Hyenas. Prétexter devoir licencier le petit personnel pour améliorer la rentabilité de l’entreprise a de quoi faire grincer des dents dans une telle situation.

Toujours dans le volet des licenciements, SEGA se retrouve également en ce moment dans un procès contre le syndicat AEGIS pour pratique déloyale après avoir voulu forcer une bonne partie de ses contrats courts aux Etats-Unis, pour la plupart issus de l’assurance qualité ou dans la localisation des titres, à se délocaliser au Japon et en Europe sous peine de prendre la porte.

Vous l’aurez compris, si les ambitions de l’entreprise ne semblent en tout cas pas se porter sur le bien-être et le respect de son personnel, Shuji Utsumi exprime les envies de cinéma de la société japonaise après les succès de Sonic et sa suite sur grand écran.

D’après lui, deux candidats sortent du lot pour une potentielle adaptation : Persona et Like A Dragon (anciennement Yakuza). Ces licences ont certainement profité, dernièrement, d’un excellent travail de localisation leur permettant de sortir un peu de leurs niches mais nous restons dubitatifs sur la réelle portée des deux sagas auprès d’une audience plus large ? En tout cas, Like A Dragon n’en serait pas à son coup d’essai, le premier opus ayant déjà été transposé en film par le réalisateur japonais Takashi Miike. Une adaptation immanquable pour les fans de licence ne serait-ce que pour la prestation de Goro Kishitani incarnant à la perfection la loufoquerie de Majima en live-action.