Jordan Weisman, créateur renommé de jeux comme Shadowrun, BattleTech, et Crimson Skies, a récemment dévoilé un nouveau projet nommé Sea of Legends. Il s’agit d’un jeu de rôle tactique en vue isométrique (C-RPG), centré sur la construction de decks dans un univers de pirates teinté de fantasy. Ce titre est encore en développement pour PC et se présente comme une adaptation du jeu de plateau narratif du même nom.

Sous la direction de Weisman, Sea of Legends bénéficie de la collaboration d’une équipe de développeurs chevronnés, ayant travaillé sur des titres comme Darkest Dungeon, Dead Rising 4, Deus Ex: Mankind Divided, Skull and Bones et Ascension. Cette diversité de parcours apporte une certaine crédibilité au projet.

Le jeu de plateau Sea of Legends, conçu par Zach Weisman et Ryan Schapals, est connu pour son monde ouvert et sa narration interactive. Ce sont deux éléments que l’équipe espère transposer dans le jeu vidéo, tout en augmentant le niveau d’immersion et de complexité.

Cela dit, le passage du support physique au numérique comporte toujours des risques : les mécaniques de jeu qui fonctionnent sur table ne se traduisent pas toujours efficacement à l’écran. Reste à voir si cette adaptation saura préserver la richesse de l’expérience originale tout en offrant une profondeur supplémentaire.

Alors, doit-on se lancer à corps perdu dans cette mer d’espoir ? Peut-être. Mais comme tout bon pirate, il vaut mieux garder un œil sur l’horizon, en attendant de voir si cette légende tient ses promesses ou si elle ne restera qu’un mirage, perdu dans les flots des projets inaboutis, voire inachevés. Pour l’instant, nous naviguons entre impatience et prudence, attendant de découvrir si Sea of Legends sera un navire digne de légende, ou une épave échouée.