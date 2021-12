Scorn – Une date de sortie émerge enfin des entrailles

Véritable ovni du monde vidéoludique depuis son annonce en mai 2020, Scorn commence enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Totalement atypique dans son approche, le jeu avait su séduire les joueurs Microsoft par le biais d’un premier trailer pour le moins curieux. Et après neuf avant de développement, ce jeu d’aventure horrifique vient enfin de révéler sa date de sortie, pour le plus grand plaisir des fans du genre et de H. R. Giger dont le jeu s’inspire allègrement des créations.

Sorte de mélange entre Alien et le body horror, Scorn a connu un développement en dents de scie, la faute à un projet assez complexe financé à la base via kickstarter. Alors que le titre était tout d’abord épisodique, les développeurs ont finalement décidé de viser plus haut, obligeant l’équipe à annoncer un premier report, et ce avant la sortie de la moindre minute de gameplay. Aspect qui a été entretemps rattrapé en octobre 2020, avec une vidéo dévoilant plus de treize minutes de gameplay, attirant par la même occasion la lumière des projecteurs.

Toujours est-il que malgré un suivi médiatique assez léger, l’équipe d’Ebb Software a continué le développement de son FPS cryptique, permettant enfin à ces derniers de fixer une date approximative. Ainsi, si tout se passe comme prévu, Scorn devrait arriver sur la totalité des plateformes Microsoft d’ici octobre 2022 comme le dévoile le teaser plus bas. Ces quelques mois supplémentaires devraient ainsi permettre aux développeurs de finaliser leur jeu afin d’offrir la meilleure expérience, comme le souhaite Ljubomir Peklar, PDG d’Ebb Software :

« Scorn a été un vrai travail de passion pour tout le studio. L’atmosphère, le voyage et l’expérience, nous voulons que chaque instant dans Scorn suscite une réponse émotionnelle et un sentiment. Nous espérons que Scorn restera avec les joueurs longtemps après qu’ils auront atteint sa fin. Nous sommes impatients de partager plus de nouvelles et de mises à jour avec notre communauté à mesure que nous nous rapprochons du lancement.»

On peut donc s’attendre à un nombre grandissant d’annonces à mesure que le jeu approchera de sa sortie. Il ne reste plus qu’aux joueurs à prendre leur mal en patience.