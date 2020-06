Scoop SEGA/Famitsu – SEGA VR ? Fog Gaming ? Le point sur les rumeurs

Le magazine de référence Famitsu, et en particulier le journaliste Zenji Nishikawa, nous avaient promis un scoop “révolutionnaire” concernant SEGA dans le numéro à paraître jeudi au Japon. Or ce matin, SEGA dévoile sa nouvelle mini-console, la Game Gear Micro. Fun, voire bizarre, avec ses 8 cm seulement d’envergure, l’objet n’a pourtant rien de révolutionnaire, et n’est certainement pas à la hauteur de la révélation d’une PlayStation 5 – comparatif qu’avait utilisé Nishikawa lui-même pour donner le ton quant à l’importance de son scoop.

Alors SEGA aurait autre chose dans sa manche ? C’est ce que laisse à penser un Tweet du très bien informé AestheticGamer, qui sévit régulièrement sur Twitter avec des indiscrétions qui tombent souvent juste (certains le pensent même employé chez Capcom).

Calling it now: The SEGA June 4th announcement thing is a VR thing. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 2, 2020

Un tweet laconique, qui annonce SEGA de retour dans le business de la VR ? Après tout, la firme avait développé dès 1991 (soit quatre ans avant le bizarroïde Virtual Boy de Nintendo, et plus de vingt ans avant le lancement de l’Occulus Rift !) le SEGA VR, un casque de réalité virtuelle sensé se brancher sur Mega Drive et Saturn. Finalement, la machine ne sortira qu’en 1994 en salles d’arcade.

L’arcade, justement, il en est aussi question parmi les rumeurs qui entourent le scoop de Famitsu. Car si SEGA est ici surtout le grand concurrent de Big N pendant les 90’s, au Japon, c’est surtout le boss de l’arcade depuis plus ou moins toujours… ! Ainsi, les infos glanées par Zenji Nishikawa pourraient tout à fait concerner l’arcade. C’est l’autre bruit qui court : SEGA ferait entrer le cloud gaming dans les salles d’arcade avec un projet qu’on pourrait traduire par Fog Gaming, qui viserait à réduire les coûts des salles de jeu (les CPU et GPU n’y seraient plus installés physiquement), et rendre possible le jeu à toute heure (probablement parce qu’il n’y aurait presque plus besoin d’entretenir, gérer et surveiller les machines).

Comme souvent avec ce genre d’indiscrétions, les pincettes sont de rigueur. Cependant, à l’origine de ces rumeurs se trouvent des personnalités souvent bien informées, qui ne prendraient pas le risque de relayer si tard, à quelques heures seulement de la sortie de l’article, de telles infos sans un minimum de fiabilité.

Comptez sur nous pour revenir sur le sujet dès la sortie du Famitsu et du scoop de Nishikawa !