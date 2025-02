Scar-Lead Salvation – Le Returnal-like à « la japonaise »

S’il y a bien un jeu qui a marqué le début de cette décennie, c’est évidemment Returnal (paru initialement en 2021). Toute nouvelle licence destinée à la PS5, elle paraissait alors être un pari assez risqué pour Sony, que l’on connaît pour l’exploitation de valeurs sûres. Cependant, cela s’est révélé payant, et le soft de Housemarque a acquis une certaine réputation, au point d’apparemment devenir la référence d’un titre japonais.

Un titre que l’on devra à la collaboration entre le développeur Neilo et l’éditeur Compile Heart (Hyperdimension Neptunia). Et l’expérience qu’il tend à proposer semble, comme dit plus haut, similaire à l’œuvre de l’écosystème PlayStation. Car, outre l’univers SF bien marqué et les phases Bullet Hell que l’on ne saurait manquer, Scar-Lead Salvation enverra son participant dans la peau d’une héroïne en proie à un destin similaire (l’enfer de la boucle temporelle) à celui de Selene.

L’aventure promet d’être sans concession et digne de faire vivre un sale quart d’heure aux joueurs. Du moins, est-ce ce que nous laisse comprendre son descriptif… Une promesse, alléchante pour les amateurs de défis, qui semble néanmoins largement s’éloigner de ce que l’on pourrait naïvement attendre lorsque l’on s’attarde, par exemple, à sa direction artistique. Coloré, ayant une esthétique proche de l’anime, il dégagerait, à première vue, une atmosphère bien chaleureuse, voire légère. Ce qui ne serait donc pas…

D’ailleurs, ce côté anime évoqué par le visuel sera évidemment renforcé par la présence d’un doublage de choix, Willow (le personnage principal) étant interprétée par une actrice en vogue dans le milieu de l’animation japonaise : la fameuse de Jolyne de l’adaptation de Stone Ocean (JoJo’s Bizarre Adventure), Ai Farouz. Quant à son compagnon, une intelligence artificielle aux intentions équivoques, c’est au très expérimenté Jun’ichi Suwabe que reviendra le rôle.

Mais, revenons au jeu et à l’expérience attendue… Aura-t-on seulement droit à un simple ersatz sans saveur de Returnal? Ou le périple proposé aura-t-il suffisamment de cachet pour garantir des moments fort sympathiques ? Évidemment, à l’heure qu’il est, il est difficile de se prononcer. Seulement, les premières images diffusées à son sujet ont de quoi faire espérer, et ce, par un dynamisme plus qu’à propos.

Maintenant, il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à sa sortie arrêtée au 29 mai. Une sortie qui aura une petite particularité : si sur PC, Scar-Lead Salvation sera mis à disposition à l’internationale, il n’en sera pas de même pour les versions PlayStation, qui, elle, seront une exclusivité japonaise. Alors est-ce temporaire ou non ? On l’espère en tout cas.