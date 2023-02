Et si un Nintendo Direct rempli d’annonces était imminent

Depuis le mois de septembre dernier, nous sommes sans nouvelles de Nintendo et de ses titres calés en 2023. Il y a bien eu un Nintendo Direct au mois de novembre, mais celui-ci était uniquement centré sur le film Super Mario Bros prévu pour sortir dans les salles obscures le 5 avril prochain (et qui s’annonce particulièrement réussi au demeurant). Qu’en est-il alors de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, notamment, dont nous espérons rapidement plus de détails ? Et bien il semblerait que Nintendo ait entendu nos prières puisque la diffusion d’un nouveau Nintendo Direct serait imminente.

En effet, si l’on en croit le souvent très bien renseigné Jeff Grubb questionné à ce sujet dans son podcast, un Nintendo Direct devrait arriver dès la semaine prochaine :

De tout ce que j’entends, on me répète encore et encore que ce sera pour la semaine du 6 février. Toutes les informations qui me parviennent pointent vers ce moment, dans moins d’une semaine maintenant. On devrait en entendre parler rapidement.

Evidemment, rien n’a encore été officiellement confirmé ou infirmé mais cette période parait assez crédible puisque Nintendo a l’habitude depuis plusieurs années maintenant de nous proposer une émission à cette période de l’année.

Pour appuyer l’imminence d’un éventuel Nintendo Direct, une mise à jour subtile dans le code du site de Nintendo aurait été repérée, celle-ci laissant entendre que l’ouverture des précommandes sur le site officiel serait très proche pour deux titres : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp qui avait été repoussé sans date suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Si l’on imagine assez aisément l’arrivée d’un gros Nintendo Direct nous présentant plus en détail le prochain épisode de notre Hylien préféré, à moins de 100 jours de sa sortie, on peut aussi se demander quels sont les titres qui pourraient être annoncés, présentés voire datés. l’un d’eux sonne déjà pour nous comme une évidence : Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, qui sera disponible à la vente dès le 23 février 2023. Dans le même ordre d’idée, un focus sur le dernier Fire Emblem: Engage et son season pass nous parait assez probable.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, le spin off de la célèbre série de beat’em up centré sur la jeunesse de la sorcière de l’Umbra, devrait aussi être de la partie, à un peu plus d’un mois de son arrivée sur les étals. En se mouillant un peu plus dans nos pronostics, pourquoi ne pas parier sur une présentation de Pikmin 4 ? Simplement teasé par Shigeru Miyamoto lors du Nintendo direct estival, le titre sonne comme le jeu parfait pour l’été prochain.

Et si nous assistions pendant cet hypothétique Nintendo Direct à un « shadow drop » un peu foufou. Imaginez-donc. En plein milieu de l’émission, alors que nous sommes dans l’attente de la présentation du nouveau Zelda qui la conclurait, voilà qu’un nouveau trailer du très attendu Hollow Knight survient. Premier coup de semonce. On se prend une claque en le visionnant et là, surprise ! Le jeu est disponible immédiatement sur l’e-shop… On serait K.O. debout, mais on signe tout de suite.

Nous voici à présent chauffés à blanc. On attend de pied ferme ce Nintendo Direct, qu’il ait lieu la semaine prochaine comme le suggère Jeff Grubb, ou plus tard dans le mois, afin de remplir un calendrier de sortie qui nous semble un peu léger passés les premiers mois de l’année. Et peut-être enfin nous (re)parler de Metroid Prime 4, ou nous annoncer le prochain Mario ou Donkey Kong qui seraient en développement depuis quelques temps déjà même si à notre avis, il nous faudra encore faire preuve de patience pour ceux-là. Qui sait, peut être cet été pour nous annoncer un hiver de folie chez Big N.