Rockstar se prépare à l’arrivée de la nouvelle génération

On ne le dira jamais assez : le mois de novembre signe l’arrivée de la nouvelle génération de consoles dans nos chaumières. Et pour marquer le coup, Rockstar nous en apprend un peu plus sur la rétrocompatibilité de ses plus grands titres. Ainsi, il vous sera possible de jouer à GTA V dès le 10 novembre, cependant il faudra faire face à quelques conditions.

Dès la sortie des Xbox Series X/S et des deux versions de la PlayStation 5, le passage à niveau se fera gratuitement et assez simplement. Pour commencer, il faudra utiliser le même compte PlayStation Network ou Xbox Live sur les nouvelles consoles. Ainsi, les joueurs qui possèdent GTA V ou Red Dead Redemption 2 au format numérique recevront directement les nouvelles versions dans leurs bibliothèques.

Pour celles et ceux qui possèdent ces jeux au format physique, il vous suffira de les insérer dans les lecteurs de disques pour les recevoir gratuitement. Et c’est là que le principal problème intervient puisque si vous avez précommandé la PlayStation 5 Digital Edition ou la Xbox Series S, l’absence de lecteurs vous empêchera ce passage à la next-gen.

De plus, il vous sera possible de transférer vos données de jeu d’une console à l’autre afin de récupérer vos sauvegardes et ainsi reprendre l’aventure sans perdre votre progression ou vos succès. Ce dernier point facilite grandement le passage à niveau sans nous obliger à reprendre de zéro les jeux sur lesquels nous avons passé plusieurs heures.

On notera aussi que L.A. Noire et sa version PlayStation VR sont concernés par cette rétrocompatibilité, tout comme plusieurs jeux des consoles précédentes déjà disponibles sur current-gen. Ainsi, il vous sera possible de jouer à des titres sortis sur PlayStation 2, Xbox et Xbox 360, de quoi découvrir ou recommencer des jeux qui ont participé au succès du studio.

Voici la liste des jeux déjà rétrocompatibles sur Xbox One :

Bully: Scholarship Edition

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Midnight Club: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games Presents Table Tennis

Et les jeux PlayStation 2 déjà disponibles sur le store de Sony :

Canis Canem Edit

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: Vice City

Manhunt

Max Payne

Red Dead Revolver

The Warriors

Rockstar tient aussi à nous rappeler que les joueuses et les joueurs de GTA V Online avec un compte PlayStation Plus continueront de recevoir un million de GTA$ en se connectant chaque mois sur la version PS4 en attendant la sortie du standalone sur PS5 en 2021. Même si le studio ne communique pas sur une éventuelle suite pour la next-gen, nous pouvons constater son envie d’enrichir la version en ligne de son plus grand succès.

Cette rétrocompatibilité sur la next-gen apporte son lot de bonnes nouvelles, désormais, il ne sera plus nécessaire de racheter une énième fois ses jeux préférés pour profiter des améliorations graphiques. De plus, l’ajout de nouvelles fonctionnalités via les mises à jour seront facilitées elles aussi. Et ajoutons à cela les nombreux reports auxquels nous pouvons faire face ces derniers jours, la possibilité de mettre à niveau gratuitement nos jeux est un bon moyens d’attirer les joueurs sur la nouvelle génération.