Rising Hell – Plongée en enfer prévue pour le mois de mai

Rising Hell est un jeu d’action/Rogue-like développé par Tahoe Games et édité par Toge Production. Il nous propose de vivre les aventures d’Arock, un pêcheur doté de mystérieux pouvoirs lui permettant de tuer les démons dans les profondeurs de l’enfer. C’est dans une ambiance survoltée dopée par une OST de heavy métal qu’il faudra se frayer un passage au milieu des innombrables hordes de monstres.

Ces fosses de l’enfer, ses ennemis et ses boss, tout cela sera généré aléatoirement, rendant chaque run plus incertain que le précédent. Au cours de notre aventure, nous aurons la possibilité de débloquer de nouveaux personnages. Chaque combattant proposera ses combos, armes, magie et style de jeu propre permettant de varier les plaisirs sanglants.

Dans un univers pixelisé typé arcade, il faudra évoluer dans une ambiance qui n’est pas sans rappeler les hits du genre du début des années 1990.

Rising Hell est un jeu de plateforme vertical nerveux qui mettra vos nerfs et vos reflexes à l’épreuve. Pour vous défaire de vos ennemis et des nombreux pièges il faudra se montrer habile, maitriser les environnements et améliorer ses différents talents et techniques de combat pour espérer l’emporter.

Les combats de boss promettent d’être épiques avec quelques légendes tels que Dagon ou Belzebuth à anéantir. Un mode campagne ainsi qu’un mode défi, pour amateurs plus téméraires, seront proposés pour plus de plaisir.

Les aventures Rogue-like ont su, depuis quelques années, se faire une place. La communauté adepte de ce genre particulier ne cesse de grandir et on note quelques succès retentissants chaque année et ce Rising Hell semble taillé pour se faire une place grâce surtout à une nervosité et une ambiance très prometteuses. Mention spéciale à l’OST de feu qui va participer pleinement à l’ambiance !

De plus la possibilité d’incarner divers personnages offre des perspectives de rejouabilité qui pourraient bien le démarquer de la concurrence. Cependant, il reste de facture assez classique et les mécaniques de gameplay présentées dans le trailer ne nous annoncent pas de révolution de ce côté-là. Nous restons néanmoins attentifs à ce titre qui pourrait bien faire prochainement parler de lui.

Rising Hell est attendu pour le mois de mai sur Ps4, Xbox One, Switch et Pc (via Steam).