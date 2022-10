Rimworld – Mécanique à jour avec sa dernière extension

Rimworld, développé par Ludeon Studios, a connu un certain succès depuis son accès anticipé en 2016. Le jeu continue d’être approvisionné en contenu avec notamment sa troisième extension sortie il y a à peine quelques jours. En parallèle, d’autres jeux on tvu le jour comme King Under The Mountain, Civitatem, First Feudal ou encore Clanfolk, tous reprennent le même principe de gameplay avec quelques variantes notables. On rappelle que Rimworld est inspiré de Dwarf Fortress sur la base de son gameplay.

C’est un jeu de gestion et de survie roguelike dans lequel le joueur est aux commandes d’un groupe de survivants avec pour objectif principal d’échapper de la planète. L’histoire est vue et revue mais pourtant, en plus de la gestion de votre base et celle de vos colons sur une carte générée aléatoirement, il apporte sa touche personnelle, car l’âme du jeu réside dans sa difficulté qui se présente sous la forme d’évènements qui peuvent, invariablement, changer le cours de votre partie pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Alors armez vous d’un mental d’acier, que vous soyez un habitué du genre ou un nouveau joueur parce que dans ce monde, pas de cadeau.

Après deux extensions venant ajouter de nombreuses nouvelles façons de jouer, des événements et du contenu supplémentaire pour vos bases ou colons, alors même qu’il était déjà difficile de survivre en ce monde, nous voilà sur la dernière et troisième extension de Rimworld qui se nomme Biotech.

Dans cette extension, vos colons peuvent procréer naturellement ou non, ceux qui ont des enfants le comprendront, il y a son lot de bonheur mais aussi les difficultés, d’autant plus quand le monde entier est votre ennemie. Il va falloir aménager des lieux spécifiques, les préserver du danger et les éduquer. Vous allez pouvoir modifier génétiquement vos colons pour leurs donner des facultés spéciales, dans le but d’avoir de plus grandes chances de survie. De plus, vous allez pouvoir gérer des Mechanoid qui pourront vous servir dans vos tâches du quotidien ou qui seront très utiles également pour servir de première ligne lors des éventuelles agressions.

Allez-vous réussir à survivre dans ce monde avec autant de paramètres à prendre en compte ? Quelle voie allez-vous prendre pour votre société ? C’est votre histoire, ce sont vos choix et il y a fort à faire dans Rimworld.