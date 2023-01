Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles – Rendez-vous cet automne

La saga Rhapsody a vu le jour en 1998 au Japon. Considéré comme un pilier du RPG musical, et originalement sorti sous le nom The Puppet Princess of Marl Kingdom, le premier opus avait déjà eu droit à son portage sur Switch l’année dernière. C’est maintenant au tour des deux suites, Rhapsody II: Ballad of the Little Princess, et Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom, de bénéficier de leur première sortie sur le territoire européen, dans une version compilant les deux jeux sous le nom Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles. La sortie est prévue pour l’automne 2023, sans plus de détails pour le moment, et la compilation sera disponible sur PS5, Switch et PC.

Vous retrouverez, ou vous découvrirez avec plaisir les éléments qui ont fait le succès de la saga, avec des graphismes améliorés. Souvent comparé à Dragon Quest pour sa dimension combat au tour par tour, Rhapsody se démarque par le rôle prépondérant joué par la musique, composée par Tenpei Sato. Durant votre aventure, des musiques entrainantes et des performances vocales rares vous accompagneront, en parfaite harmonie avec l’histoire.

Dans Rhapsody II et III, vous prendrez part à la suite des histoires de la famille de Cornet, découverte dans le premier opus. Dans Rhapsody II, vous incarnerez Kururu, la fille de Cornet, qui devra partir à la recherche du prince charmant. Rhapsody III constituera une parfaite fin à la saga, et proposera différents chapitres, Memories, dont les événements ont pris place avant, pendant et après l’époque de Cornet. Vous découvrirez notamment la mère de Cornet, Chérie.

Le système de combat a été amélioré pour mieux correspondre aux standards actuels, mais n’aurait pas été dénaturé. L’expérience proposée s’enrichit également d’un système de camera en 3D, disponible dans Rhapsody III. Il est à noter que le studio NIS a choisi de ne proposer que deux langues pour cette compilation. Vous aurez le choix entre la version originale japonaise, ou la version en anglais.

Sachez enfin que les magnifiques chansons qui font l’originalité de la saga ne seront pas doublées, pour respecter au mieux l’oeuvre de Tenpei Sato. Le rendez-vous est pris pour la fin de l’année, ce qui vous laisse largement le temps de découvrir le premier opus et de travailler votre japonais pour profiter de ces chansons qui risquent de vous rester dans la tête un bon moment…