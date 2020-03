Le délicieux Reventure s’offre de nouvelles plateformes

Reventure – L’histoire 100 fins.

Reventure est vraiment un jeu à part. C’est probablement ce qui lui a valu un tel accueil passionné de la presse et des joueurs à sa sortie en juin 2019 sur Steam et en octobre sur Switch. En fait, il s’agit probablement du jeu indé le plus adulé de l’année. Et pourtant, il émane d’un petit studio espagnol composé de trois personnes, Pixellato ; comme quoi, il n’est pas toujours nécessaire de composer une armée de programmeurs et de balancer des graphismes à déchirer la rétine pour emporter le cœur des joueurs.

Reventure, c’est probablement un mot-valise composé de “revenge” et “adventure”. Le préfixe re- implique aussi, à l’oreille, une certaine idée de répétition. Et tout ceci correspond parfaitement à l’esprit du jeu. En pixel-art 2D minimaliste très réussi (ce n’est pas toujours le cas, mais là, il faut reconnaître que le style sied parfaitement au propos), vous allez vous réveiller dans votre lit un beau matin et partir à l’aventure. Mais attention : ici, pas de stages, de progression linéaire, de chapitres à traverser avant d’affronter un boss, bref, le schéma classique des action-adventure à la Zelda 2. D’ailleurs, vous y trouverez moult références subtiles (ou pas) à ce dernier et à d’autres jeux vidéo.

Le mot est peut-être un peu fort, mais ce titre est ce qu’on pourrait presque qualifier d’open-world 2D. En gros : vous allez où bon vous semble. Alors certes, il y a bien un background volontairement bateau de princesse enlevée, mais celle-ci deviendra rapidement le dernier de vos soucis ; il se peut que vous tombiez dessus à un moment de votre quête et finissiez par la sauver, mais ce n’est pas certain. Non, le but du jeu est tout autre. Et vous risquez de mourir plus d’une fois, et c’est ça qui est fun !

Car le but du jeu est de découvrir les 100 fins de Reventure ! Et chacun de vos décès donnera lieu à une petite animation accompagnée d’un texte hilarants, qui viendront s’ajouter à votre tableau de “fins”, et que vous pourrez consulter à volonté. L’objectif est de les découvrir toutes, vous aurez donc à cœur de parcourir le monde en essayant de progresser pour visiter du pays, mais si vous chutez sur des piques ou vous faites écharper par des gnomes ou cramer par un dragon ou toute autre mésaventure qui pourrait vous tomber sur le coin du museau, eh bien hé, cool, ça fera peut-être un nouveau trophée pour votre collection ! Un concept juste génial et terriblement addictif, on y revient sans cesse.

Comme l’explique le développeur, ce jeu n’est pas procédural ; le monde ne change pas, les personnes changent. Il vous arrivera de vous réveiller transformé, ou encore que ce soit votre descendance qui prenne la relève, vous trouverez également des skins et personnages cachés. Bref, ce petit jeu 2D qui n’en a pas l’air est d’une richesse incroyable, et nous ne pouvons que vous le conseiller. Vous le trouverez à moins de 5€ sur Switch et Steam, mais il vient tout juste de sortir en premium sur iOS, et Android où il est en promo actuellement à 1.19€, alors profitez-en ! Avec ses contrôles simplistes, il y a peu de chances que le gameplay tactile soit raté.