Resident Evil Re:Verse – Cette fois, la mort est définitive

Nombreux sont les échecs de Capcom pour tenter de faire entrer la célèbre franchise Resident Evil dans le monde des jeux multijoueurs en ligne. Parmi ces échecs, on peut citer le médiocre Resident Evil: Operation Raccoon City, le franchement mauvais Umbrella Corps et plus récemment, l’oubliable Resident Evil: Resistance. Resident Evil Re:Verse, dernier-né de ces étranges expérimentations visant à trouver la formule parfaite d’un jeu Resident Evil multijoueur, va suivre le même chemin que ses prédécesseurs.

Prévu pour célébrer les 25 ans de la franchise, Resident Evil Re:Verse a été offert à tous les possesseurs de Resident Evil 8 Village. La promesse était de permettre aux fans de pouvoir s’affronter en incarnant, au choix, leurs héros préférés ou bien les ennemis emblématiques. Une promesse qui, sur le papier, aurait pu être une bonne idée si les premiers retours n’avaient pas été pour le moins catastrophiques. Retours qui avaient poussé Capcom à retarder la sortie du jeu afin de tenter de sauver les meubles.

Si le titre, à sa sortie en 2022, n’était pas la purge attendue, le résultat laissait tout de même à désirer. En effet, le jeu possède la pire note de la franchise sur Steam (33 % d’avis positifs sur plus de 4300 avis) et ses serveurs sont quasiment vides depuis sa sortie.

La mise à mort du jeu est donc prévue pour le 29 juin 2025, date à laquelle les serveurs seront définitivement fermés. Capcom a tenu à s’exprimer concernant cette décision en tenant des propos assez lunaires, compte tenu des mauvais retours :

« Resident Evil Re:Verse avait été développé pour fêter le 25e anniversaire de la série Resident Evil, et vous lui avez apporté un soutien dépassant toutes nos espérances depuis sa sortie. Aujourd’hui, la série entre dans une nouvelle période charnière, et nous pensons pouvoir dire que Resident Evil Re:Verse a rempli sa mission originale de façon admirable. »

Si cette prise de parole prête à sourire pour quiconque connaît l’historique du jeu, il est clair que l’éditeur souhaite désormais tourner la page et se concentrer sur le futur de la série. Les joueurs attendent depuis plusieurs années des nouvelles de Resident Evil 9 et des rumeurs circulent sur la production d’un ou plusieurs remakes (Zero, Code Veronica ou RE5 ?). Reste à espérer que Capcom se concentrera désormais exclusivement sur des jeux solo et que ses expérimentations étranges pour donner naissance à un jeu Resident Evil multijoueur à succès soient définitivement derrière nous.