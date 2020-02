[Rumeur] Resident Evil 8 – Des zombies et des chevaliers

Et si le prochain Resident Evil avait une ambiance médiévale ?

Il est évident que si nous vous demandions de résumer la licence Resident Evil en trois mots, il y a de très grande chance que vous nous disiez zombies, épidémie et bien entendu armes à feu. Et si dernier critère n’était plus à l’ordre du jour ? À l’approche du remake du troisième opus, il n’y a rien d’étonnant à voir un certain intérêt se développer autour du prochain volet. Et c’est ainsi que naissent des rumeurs folles comme celle que nous citons d’aujourd’hui. En effet, certaines sources annonceraient que Resident Evil 8 aurait une ambiance très médiévale. Cette nouvelle rumeur fait directement écho à celle apparue plus tôt cette semaine et qui annonçait que le huitième opus serait une nouvelle fois un FPS mettant en scène Ethan Winters et Chris Redfield face à des loups-garous et des fantômes. L’information ayant été dévoilée par Gamez dans un premier temps, la chaîne est revenue sur ces informations au cours du week-end pour nous donner plus de précisions. L’aventure de nos personnages se déroulerait donc en Europe de l’Est, dans un village aux allures médiévales et bordé d’un château.

Une ambiance bien particulière qui se rapprocherait plus de celle du quatrième opus. Nos personnages seraient alors poursuivis par une sorcière, et devraient une nouvelle fois faire face à une horde de zombies. Certains de nos ennemis seraient alors équipés d’armures et d’épées, une idée qui reste assez originale pour la signaler. Dans la même veine, d’autres infectés auront subi diverses mutations au cours du jeu, et se rapprocheraient plus des fameux loups-garous cités plus haut. Il ne s’agirait donc pas de véritables lycanthropes, mais plus d’une nouvelle variété de zombies.

Notons toutefois que Capcom n’a pour l’instant répondu à aucune des rumeurs entourant le jeu, il n’est donc pas impossible qu’un tel jeu voit le jour, mais pour l’instant, rien ne vient le confirmer. Il faudra prendre son mal en patience en attendant d’en savoir plus sur le jeu, les développeurs préférant s’intéresser à Resident Evil 3 remake et Resident Evil: Resistance, prévus prochainement.