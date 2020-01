[Rumeur] Resident Evil 8 – Un reboot avant même la sortie ?

Capcom aurait modifié en interne le projet Resident Evil 8.

Voilà une rumeur qui va faire trembler les fans de la licence Resident Evil. Depuis la sortie de Resident evil 7 et du remake de Resident Evil 2, la série de Capcom a connu un regain d’intérêt de la part des fans qui sont impatients de découvrir la suite de la série de Shinji Mikami. Mais de récentes rumeurs provenant du compte Twitter d’AestheticGamer (qui a déjà partagé de nombreuses rumeurs qui se sont avérées sur Resident Evil 3 Remake) viendraient annoncer que le développement de Resident Evil 8 aurait déjà subi un reboot en interne.

Annoncé à la sortie du septième opus, Resident Evil 8 semblait déjà être en préparation d’après les dires des développeurs. Pourtant, trois ans plus tard les faits sont là : toujours aucun jeu en vue. Les fans sont alors en droit de se questionner sur les causes de cette sortie tardives. C’est là que la rumeur commence. Il semblerait que suite au succès de Resident Evil 7, les développeurs aient fait le choix de mettre le prochain opus en pause afin de se concentrer sur le développement des DLC de leurs nouveaux jeux, mais aussi sur le remake du second opus.

À la sortie du septième opus, le jeu était donc bien en développement, mais il semble que les développeurs n’aient pas souhaité se lancer immédiatement dans une suite. Sauf que le monde vidéoludique étant ce qu’il est, ce dernier a énormément progressé en 3 ans et le projet va devoir être entièrement rebooté afin de correspondre aux normes actuelles. Ainsi, le jeu serait à nouveau en développement depuis six ou sept mois, ce qui peut donc laisser présager une attente encore longue pour le prochain opus.

Toutefois Resident Evil 8 n’est pas le seul à être ciblé par les rumeurs et AestheticGamer précise que Capcom travaille sur plusieurs projets de remakes employant le RE Engine (le moteur utilisé par les derniers Resident Evil). Malheureusement, aucun titre n’a pour l’instant filtré, mais cela laisse un espoir pour Dino Crisis. Précisons malgré tout que toutes ces informations ne sont pour l’instant que des rumeurs et qu’un certain recul les concernant est nécessaire tant que Capcom ne les a pas confirmées ou démenties.