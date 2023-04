Resident Evil 4 Remake – Capcom dégaine le mode mercenaires

Il y a deux semaines maintenant, Capcom proposait à ses joueurs un petit retour bien pressenti en 2005, avec l’arrivée du remake de Resident Evil 4. Opus incontournable de la série imaginée par Shinji Mikami, le quatrième volet de Resident Evil avait déjà conquis bien des cœurs à l’époque de sa mise en rayons. Et de ce fait, le titre était attendu au tournant par de nombreux adeptes de la série, excités à l’idée de pouvoir revivre leur aventure préférée remise au goût du jour. On s’y attendait : le jeu cartonne, à tel point qu’il vient de dépasser la barre des 4 millions d’exemplaires vendus en seulement 15 jours. Mais puisque bien des joueurs ont eu le temps de terminer l’aventure depuis, Capcom ne pouvait pas s’arrêter là. C’est pourquoi dès aujourd’hui, le studio embarque ses agents découvrir le mode mercenaires du remake de Resident Evil 4, un mode bien connu des amateurs de la licence.

Après l’avoir intégré dans les autres volets de la saga, le remake de Resident Evil 4 ne pouvait pas échapper au mode mercenaires, dans lequel les joueurs doivent résister face aux différentes vagues d’ennemis qui se dressent devant eux, tout en prenant le contrôle de plusieurs personnages. À l’instar des autres opus de Resident Evil, dans ce mode, les fans de scoring sont appelés à réaliser la meilleure performance possible dans le temps imparti.

Dans la peau de Leon, Krauser, Luis ou HUNK, les tueurs de Ganados sont invités à prendre place au milieu de trois cartes directement tirées de la campagne principale : à savoir le village, le château et l’île. Nous noterons l’absence des personnages Ada Wong et Wesker au sein du mode, qui arriveront au cours d’une mise à jour ultérieure selon une bonne partie des dataminers du jeu. Le mode mercenaires du remake de Resident Evil 4 propose par ailleurs un mode « Massacre », permettant de décupler les capacités du personnage que l’on incarne afin de faire grimper le score toujours plus haut.

Mais comme cela pouvait être bien trop beau pour être vrai, les développeurs n’ont pas manqué d’ajouter du contenu additionnel pay-to-win au sein de leur titre. En effet, des tickets d’amélioration pour les armes du jeu sont désormais proposés à l’achat, permettant de débloquer tous les upgrades ultimes de nos armes, le tout pour 2,99€. Ainsi, il est dommage de voir que nous assistons à nouveau à cette mode du pay-to-win, où il devient nécessaire de payer pour avancer.

Remarquez, la campagne principale de ce remake ne vous dépouillera pas de vos pesos. Simplement, la proposition peut s’avérer tentante aux yeux de certains joueurs qui n’arriveraient pas à poursuivre leur quête normalement, se sentant dans l’obligation de payer cette somme, se disant que finalement, ce n’est pas si cher ! Là est le piège… Toujours est-il qu’en attendant la prochaine mise à jour PSVR2 de Resident Evil 4 Remake, vous pouvez dès aujourd’hui tenter de réaliser votre meilleur score en prenant part au mode mercenaires du titre, gratuit pour tous les possesseurs de ce dernier sur PS4, PS5, Xbox Series X/S et PC.