Resident Evil 4 – Un vent de bêtise s’abat sur le remake

Sorti il y a un peu moins de deux semaines, Resident Evil 4 Remake a été très bien reçu dans l’ensemble. Les ventes ont explosé et la presse, a été dithyrambique à son sujet, comme en témoigne aisément la moyenne récoltée par l’agrégateur de notes, Metacritic. Néanmoins, il est loin d’avoir fait l’unanimité auprès du public qui semble assez partagé à son sujet. Et là aussi les notes sur le site susmentionné sont révélatrice de cette réception mitigée. Pourquoi ? On n’ira pas jusqu’à détailler les différents griefs à son propos, là n’est pas le sujet de notre article. Enfin, pas tous… Car il y en a un qui doit tout particulièrement être souligné, au vu de l’ampleur qu’il a pris sur les réseaux sociaux : l’interprète d’Ada Wong, Lily Gao, dont la présence était également remarquée dans le film Welcome to Racoon City.

Une nouvelle vague de haine

Femme fatale et mystérieuse, Ada Wong est assurément l’une des figures phares de la série Resident Evil. Et donc, dire que sa nouvelle interprétation dans le remake sorti le 24 mars dernier était tout particulièrement attendue par les fans serait un euphémisme. Cependant, pour certains, la performance de la nouvelle actrice qui l’incarne reste fortement à désirer. Évidemment, l’avis peut être reçu: le goût et les couleurs, etc. Seulement, cela ne justifie en rien que l’on aille jusqu’à harceler la comédienne en question, comme ce qu’il vient de se passer. Une situation qui a conduit cette dernière à clôturer son compte Instagram.

Ce genre de comportement est loin d’être un cas isolé. Au contraire, dernièrement, c’est même très fréquent. Il suffit qu’un petit quelque chose heurte la « sensibilité » de certains pour qu’ils en viennent à utiliser des méthodes on ne peut plus discutables et, disons-le sans ambages, repoussantes. Parmi les plus remarquables, on se rappellera notamment de tout le tapage autour du personnage d’Abby de The Last of Us, qui a valu à l’actrice de nombreuses menaces de mort. Ou encore souvenons-nous d’un cas plus récent : God of War Ragnarok et de ces quelques joueurs impatients de connaître la date de sortie qui ne se sont pas gênés pour envoyer des messages de bien mauvais goût à l’équipe de développement.

Qu’est-ce qui pousse à de telles extrémités ? Sans doute sont-elles issues d’une impression fausse de légitimité… On s’explique : les joueurs (du moins une certaine catégorie, les « toxiques » quoi) s’arrogent un droit qu’ils jugent naturel du fait de la contribution financière qui leur a permis d’accéder à une œuvre. Par conséquent, ces derniers ne tiennent plus à être que des simples « spectateurs » qui découvrent, mais tiennent également à contrôler la création elle-même. En tous cas, c’est comme cela qu’on le perçoit. Car, en agissant ainsi n’essaient-ils pas de dire « pourquoi vous n’avez pas fait selon ma volonté »… Or, il ne faut pas oublier que la risque de déception est partie partie intégrante que l’on souhaite nous fournir. Mais bon, passons. On s’écarte un peu du sujet et extrapole légèrement.

En ce qui concerne l’actrice qui donne ses traits à Ada et sa performance, on ne peut dire qu’une chose, qu’un mot : il ne s’agit là que de l’irrespect vis-à-vis d’un métier dont ces langues bien pendues ignorent tout. Et oui, il est bien facile de jouer les « je sais tout » derrière un écran et de déverser son venin sur les réseaux sociaux.

Mais, n’en déplaise à certains, Lily Gao n’en a certainement pas fini avec ce Resident Evil 4 (2023). Il semblerait en effet qu’elle reviendra au tout premier plan avec DLC, qui ne serait autre que Separate Ways, le mode de jeu initialement présent dans la version PS2 du titre de 2005. C’est, du moins, ce que semble clamer un dataminer. Si tel est le cas – ce qui ne serait pas surprenant – on espère que Capcom aura traité la voix (anglaise) d’Ada d’une bien meilleure manière. Car, si l’on compare son rendu aux autres personnages du casting, elle semble avoir un tonalité quelque peu en-dessous. Là est le petit reproche que nous lui faisons…