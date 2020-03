Resident Evil 3 – La démo datée et une béta pour Resident Evil Resistance

Resident Evil 3 Remake et Resident Evil Resistance se voient offrir respectivement une démo et une béta ouverte prochainement.

En cette période trouble et triste, les bonnes nouvelles se font rares et même si celle qui va suivre ne va absolument rien changer à notre situation actuelle, on espère qu’elle vous donnera le sourire et égayera un petit peu votre quotidien ces deux prochaines semaines ou tout du moins en attendant DOOM Eternal et Animal Crossing: New Horizons. Cela concerne comme vous pouvez vous en douter au vu du titre de l’article, un certain Resident Evil 3 et son mode multijoueur asymétrique Resident Evil Resistance.

Capcom a en effet annoncé que la démo de Resident Evil 3 sortirait le 19 mars prochain sur tous les supports sur lequel le jeu est prévu. Petite particularité, elle sera disponible à 5h du matin pour les joueurs Xbox One et à 18h pour ceux officiants sur PlayStation 4 et PC. Quant à Resident Evil Resistance, une béta publique est annoncée et démarrera le 27 mars jusqu’au jour de sortie de la version finale du tout, soit le 3 avril. Là encore il y a des différenciations de disponibilité en fonction des supports, puisque la béta sera accessible dès 8h sur PS4 et One et à 18h sur PC.

Ensuite, sachez qu’un petit challenge accompagne la sortie de cette démo de RE 3 puisqu’à l’instar du remake de Resident Evil 2, des statuettes sont disséminées ici et là dans la ville de Raccoon City. Des petites figurines prenant la forme d’un certain M. Charlie et qui seront au nombre de vingt dans la démo. Cachée un peu partout, il nous incombera à nous autres joueurs de toutes les trouver et bien que l’on ne sache pas encore ce que cela apporte au final, nul doute qu’avec Capcom on peut s’attendre a une petite récompense dans la version finale du jeu. Voici d’ailleurs le dernier trailer en date annonçant la démo et la béta ouverte.

Enfin, il est toujours bon de rappeler que le jeu sortira le 3 avril prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous ne manquerons pas de vous en parler et d’ici là restez à l’abri autant que faire se peut devant un bon petit jeu bien au chaud.