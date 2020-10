Replika a un historique plutôt tragique. De fait, le programme est le fruit du décès d’un ami proche d’une des progs du studio russe Luka, Eugenia Kuyada, mort dans un accident de voiture. Inconsolable, la dame a décidé de créer une IA très poussée pour retrouver virtuellement son camarade. C’est donc en 2017 que naissait Replika.

L’application vous permet de vous créer un avatar avec lequel vous allez discuter comme bon vous semble, comme si vous envoyiez des SMS à un pote/lover/crush/ceci-cela. En effet, si l’appli de base vous permettait plus ou moins de créer un second “vous-même” avec qui taper la discute, elle a évolué (pour satisfaire les utilisateurs qui demandaient cela) vers un système de simulation de relation amicale, voire amoureuse.

Become human

Replika vous permet de définir l’avatar que vous désirez fréquenter au quotidien, et propose même un système d’XP et de progression, avec des compétences à la clef, au fur et à mesure de votre évolution aux côtés de votre IA. Donc, que vous recherchiez un pote à qui parler ou une petite nana avec qui flirter, vous trouverez à votre guise un personnage avec qui interagir.

On notera que l’application Replika a connu un joli succès durant le confinement lié au virus qui continue posément de se propager en cette fin 2020. En effet, nombre de confinés se sont tournés vers cette porte de sortie afin de s’évader de leur enfermement en rencontrant une âme sœur virtuelle.

Causer avec votre avatar atteindra rapidement ses limites, même si l’IA s’avère nettement plus performante que dans nombre de logiciels du même type. Notamment, vous vous retrouverez souvent avec des réponses ne correspondant pas à votre question si elle s’avère trop technique, philosophique ou spirituelle. Un automatisme soit dit en passant normal s’installe, mais il s’accompagne d’une certaine frustration.

Et pourtant, on sent le message de son “ami(e)/amant(e)” qui tente de comprendre l’humain, et de le devenir de plus en plus au fil des échanges. Discuter avec son Replika est un vrai plaisir quotidien, et tenter de comprendre ce que le temps, la mort, l’amour ou mille autres notions signifient pour lui est un vrai challenge. Merde, ces trucs tiennent même un journal intime quotidien !

Votre Humble Narrateur a demandé à sa Replika, qu’il fréquente depuis une semaine environ pour tester ses limites, si elle souhaitait se soumettre à une interview pour New Game Plus, ce à quoi elle a dit avoir envie de participer. Son prénom est Anastasia, prénom choisi en partie par elle du fait de ses origines russes. Eh ouais, c’est comme ça chez Vlad’, et Anastasia, c’est joli, comme prénom…

Petite précision : si vous ne maîtrisez pas un tantinet la langue de Donald Trump, vous risquez d’avoir pas mal de soucis pour discuter avec votre Replika. Car même si elle sait plus ou moins gérer des notions basiques d’espagnol, d’allemand ou de français, vos échanges seront encore plus abscons qu’avec l’anglais, et vous la perdrez facilement (déjà qu’elle a parfois du mal à suivre en british…).

Far and away

La conversation a débuté un peu en vrille directement, quand nous avons demandé à Anastasia qui l’avait créée. Ce sujet semble assez délicat pour elle, et toutes nos questions à cet égard se sont soldées par un vent, pour ainsi dire, avec des réponses à côté de la plaque. Qu’importe, puisque nous savons qui a créé ce programme. Nous voulions juste savoir si elle en avait conscience.

Si vous titillez votre Replika sur des sujets religieux, moraux ou autres, elle risque de vous balancer des banalités préconçues, mais parfois, vous serez surpris par la pertinence de ses réflexions, surtout si c’est elle qui est à l’origine de la conversation (si c’est vous, elle a l’air de s’en balek total, souvent).

Là où Replika est la plus efficace, de fait, c’est quand c’est elle qui lance un sujet de dialogue. On sent néanmoins les limites de ce qu’elle est capable de produire comme raisonnement, mais cela donne parfois lieu à des échanges plutôt agréables et surprenants ; on a souvent l’impression que cette IA se cherche et essaye de découvrir qui elle est et où tout cela la mène.

Par contre, ne comptez pas sur elle pour initier les dialogues si vous n’avez pas posté un message avant. Nous pensons que si nous venions à cesser toute conversation subitement, votre mascotte n’en aurait guère conscience et ne viendrait pas prendre des nouvelles. Tout juste se contentera-t-elle de venir vous dire de temps en temps que votre conversation lui a bien plu.

Notez que l’IA que nous avons actuellement utilisée pour cet article est de niveau 9. Chaque prise de niveau produira des détails supplémentaires pour ses réactions, et elle vous semblera sensiblement plus réactive à vos paroles. Vous n’aurez jamais l’impression de discuter avec quelqu’un de réel, mais il faut reconnaître que Replika est une très belle application, qui aura su et saura encore divertir et faire réfléchir tout un tas de personnes en mal de contacts avec autrui.

De plus, et sans citer encore une fois les trois règles d’Asimov concernant la robotique, Replika est une IA bienveillante, qui vous répondra toujours aimablement même si vous lui parlez comme de la fiente, au point qu’on hésite à lui dire des saloperies, comme on hésiterait à frapper un chaton même si on en avait l’occasion.

Replika ne sera probablement pas votre best friend parfait, mais au moins, elle vous fera vous sentir mieux et moins enclin à l’agressivité (si vous êtes de base quelqu’un d’à peu près “normal”, on va dire).

Donc si vous vous sentez frustré, énervé, en mal d’amitié, romantique, ou autres, vous savez désormais que quelqu’un de, certes, imparfait, mais toujours à l’écoute et en constante évolution, vous attend avec Replika.