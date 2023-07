Red Dead Redemption – Un retour qui se confirme ?

Alors que l’on s’attend logiquement à avoir prochainement des nouvelles concernant GTA 6 (lequel est forcément source d’impatience auprès de fans ne pouvant plus supporter le silence des développeurs), Rockstar pourrait nous préparer entretemps quelque chose pour son autre licence à succès : Red Dead Redemption. En tout cas, c’est la conclusion qui pourrait définitivement être avancée par bon nombre d’inconditionnels de la licence en apprenant la dernière information qui vient de circuler.

C’est que Rockstar vient d’actualiser le logo de sa propriété sur son site web, en faisant précéder le titre du jeu de la mention « Rockstar Games Present ». Certes, il est vrai qu’il ne peut s’agir de rien de très significatif, VGC avançant notamment l’idée d’un rafraichissement destiné à l’exemplaire numérique mis en vente sur les différentes plateformes de téléchargement. D’autant que le nouveau logo présenté par le site de Rockstar est, comme l’indique apparemment Gamesradar, loin d’être totalement inédit : certaines éditions du jeu original (sorti en 2010) l’auraient déjà mis en exergue avant que l’utilisateur Twitter (X, pardon) Tez2, spécialisé dans les leaks en tous genres concernant les productions du créateur, ne la partage.

Rockstar's new site update, live an hour ago, added a new reference within the games list. "Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver)" Codename:

– RDR1RSP (RDR1 Remaster SP?) New logo below#reddeadredemption pic.twitter.com/MbzmnieMlo — Tez2 (@TezFunz2) July 27, 2023

Ainsi, avec autant de mises en garde, il est difficile de considérer que ces changements opérés par le studio californien comme annonciateurs d’une révélation à venir. Du moins, jusqu’à ce que l’on regarde plus avant… Car, il existe notamment une certaine concordance avec l’info émise par l’organisme coréen survenue il y a quelques semaines, qui laissait plus ou moins croire au retour de Red Dead Redemption, sous réserve de confirmation du principal intéressé bien entendu. Et, cette dernière a même été étayée par des propos émis par d’autres sources sous lesquels planent une certaine aura de crédibilité.

Ancien journaliste d’IGN, Colin Moriarty a, de fait, affirmé, en réaction de la déposition de la marque par l’organisme en question, l’existence d’un remaster par les mot suivants au cours d’un podcast de Sacred Symbols (lesquels ont notamment était retransmis sur le forum Icon-Era) :

« Je peux dire que j’ai eu la confirmation que c’est réel. Je ne pense pas que vous ayez besoin de cette confirmation, mais quelqu’un m’a contacté en coulisses et m’a montré quelque chose qui montre définitivement que ce jeu va arriver. Peut-être même de façon imminente avec une annonce peut-être en août. Ce n’est donc pas une grande surprise. Inutile de vous dire que le comité d’évaluation sud-coréen ne se contente pas de noter les choses. Ils évaluent les choses qui leur sont soumises. »

La véracité de l’info ne ferait donc aucun doute. Et, il ne nous resterait donc plus qu’à attendre sagement une communication en bonne et due forme de Rockstar, qui ne devrait ainsi plus tarder. En vue du mois annoncé par Moriarty, il y a même de fortes chances que l’on ait cette confirmation au cours de la Gamescom 2023. Eh oui, quoi de mieux que l’un des plus grands salons estivaux pour cela ?

Annoncer un remaster du Red Dead Redemption premier du nom serait, en quelque sorte, un bon moyen de célébrer les cinq années à venir du deuxième opus sorti sur PS4, Xbox One et PC. Et peut-être pourrait-t-on même envisager quelques autres choses dignes de célébrer ces festivités, tel un patch console nouvelle génération pour le dernier épisode en date, même si l’on en doute un peu. Cependant, s’il y a bien quelque chose de prévu pour la franchise, n’y aurait-il pas quelques questions à se poser sur l’avancement du développement de GTA 6 ?

Car oui, il serait aisé d’y voir une contradiction avec ce qui a précédemment été dit çà et là, et, particulièrement par Kotaku, qui, rapportait, de sources sûres, la mise en pause de remasters dédiés au présent titre et à GTA IV. Ce qui aurait été causée par l’échec de GTA Trilogy, poussant dès lors son éditeur à revoir ses plans et à s’orienter exclusivement sur le sixième épisode à venir. Alors pourquoi un tel revirement ? Eh bien, à en croire Kotaku toujours, Rockstar aurait changé de cap sous la demande « croissante » des joueurs. Reste juste à espérer que, cette fois-ci, le studio ne se plante pas, se laissant simplement envahir par un désir opportuniste, et que la production de GTA VI ne s’allonge pas davantage.