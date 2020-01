Red Bow – Une mini-aventure horrifique arrive dans quelques jours

Suis-je vivante ? Est-ce un rêve ? C’est le questionnement de départ de Red Bow.

Ratalaika Games, pour les amateurs d’indé, c’est un studio éditeur très prolifique qui base notamment son fond de commerce sur la transposition de jeux PC et browser sur consoles. Ce sont eux, là, et vous verrez en consultant leur menu qu’on ne vous racontait pas des carabistouilles en parlant de studio prolifique. Leur premier titre de 2020 arrive très bientôt, et s’intitule Red Bow (rapport au joli nœud rouge qui fait office de serre-tête à notre héroïne), et émane des auteurs de My Big Sister et Just Ignore Them, deux titres eux aussi inquiétants.

Red Bow est, de fait, un jeu d’aventure au thème très fantomatique en dépit de ses jolis graphismes very-pixel, accompagné de musiques étrangement plaisantes à l’oreille. Il débute un peu à la manière de Zelda III, avec le personnage, une jeune femme appelée Roh, qui se réveille dans son lit. On apprend vite qu’elle a dû vivre une expérience troublante, de sorte qu’elle se demande même si elle est toujours en vie et si tout cela n’est qu’un cauchemar. Elle se retrouve ensuite dans une rue très brumeuse, où elle rencontre un être assez flippant (celui qu’on voit sur l’image d’intro de cet article, d’ailleurs) qui ne manquera pas de nous évoquer Le Voyage de Chihiro.

C’est le début de cette découverte d’un univers un tantinet malsain, mais même si le jeu ressemble à une espèce de Zelda ou de Final Fantasy des temps anciens visuellement parlant, ne vous attendez pas à une quête de longue haleine : le distributeur du jeu nous promet une histoire qui se boucle en environ 2 heures, et l’on est dès lors en droit de se demander si les 5€ et quelques qui seront demandés à sa sortie (tarif courant chez cet éditeur) ne seraient pas un peu élevés.

Quoi qu’il en soit, Red Bow viendra vous hanter gentiment à compter du 14 et 15 janvier sur les consoles Sony (PS4, mais aussi sur une autre entité fantomatique, la PS Vita !), le 16 sur Xbox One, et le 17 sur Switch et PC. Notez également que vous pourrez avoir droit à des menus et dialogues en anglais, mais aussi espagnol, russe, allemand, portugais. Ho, et français, aussi…