Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – Enfin une date de sortie

Cela fait un an que les Japonais de la Team Ladybug et du studio Why So Serious? avaient ouvert l’early access à leur titre Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth sur Steam. Le jeu prend la forme d’un metroidvania et vous offre la chance d’incarner la célèbre Deedlit, haute-elfe du Royaume des Fées. Après une année de mise à l’épreuve, le titre est enfin prêt à s’offrir au plus grand nombre.

Les Chroniques de la Guerre de Lodoss est un nom qui parlera forcément à ceux qui ont grandi dans les années 90. Anime culte débarqué en France en 1994, il a contribué à donner ses lettres de noblesse à la japanimation. Les Chroniques de Lodoss fut d’abord une série de romans de fantasy écrits par Ryo Mizuno parue à la fin des années 80 au Japon. Fortement inspiré par Le Seigneur des Anneaux et par Donjons et Dragons, l’auteur créa un monde typique de l’Héroic-Fantasy, très manichéen, où elfes, nains, dragons et sorciers s’affrontent à grands renforts d’invocations et d’épées brillantes.

Quid de ce Wonder Labyrinth me demanderez-vous? Il servira de décor à une aventure inédite, sur laquelle plane l’ombre de Symphony of the Night. Au cours de ses pérégrinations, Deedlit aura l’occasion de croiser des figures connues des fans de Lodoss. Pour parvenir à s’échapper du labyrinthe aux merveilles, elle pourra compter sur la découverte de nouvelles armes, de sorts élémentaires et d’aptitudes lui permettant de débloquer certains passages au départ inaccessibles. Les habitués de metroidvania ne seront donc pas désorientés. Côté direction artistique, les développeurs ont fait le choix de proposer une 2D très conventionnelle à l’animation fluide. Classique, mais efficace.

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth sera disponible dès le 27 mars prochain sur Steam en version complète. Cette annonce s’accompagne d’un cadeau de la Team Ladybug puisque le jeu est proposé à seulement 8,63 euros sur la plateforme de Valve jusqu’à ce vendredi 12 mars ! Passé cette date, le jeu passera à 15 euros.