Pocky and Rocky Reshrined – Des démons, des prêtresses et de la peinture

Le jeu vidéo est un medium viellissant et naturellement, tout comme le cinéma, la nostalgie y jouit d’une place toujours plus conséquente. Si parfois elle peut être vectrice de glorieux moments (le remake de FF7, le boum du jeu indépendant ou même le dernier fleuron français : DotEmu), elle engendre aussi des portages, remakes ou “revivals” inutiles. Ici, aussi on retrouve du monde comme Shaq’Fu, un des plus connus “kusoge” (auquel notre JDG national a rendu hommage) ressuscité sur Switch. Et sur cette règle où se côtoient le pire et le meilleur, un jour, on devrait retrouver Pocky and Rocky Reshrined.

Ce nom ne vous dit rien ? Ce n’est pas si grave, le jeu avait beau être disponible chez nous (pas toujours le cas en 1993), il n’a pas franchi le seuil de nombreux foyers. Pocky et Rocky est en fait le second volet d’une série de jeux action/shmup. Il nous invite à suivre Pocky, une prêtresse shinto et Rocky, un chien viverrin (tanuki pour les puristes-sama), faisant équipe pour comprendre les raisons qui poussent leurs amis Yokai à se montrer agressifs et corriger le problème pour que tout redevienne normal.

Fruit du partenariat entre Natsume (l’éditeur) et Natsume Atari (un studio de développement (il s’agit bien de deux compagnies differentes)), Pocky and Rocky Reshrined met une couche de peinture fraîche à cette série vieille de 35 ans (1986). Et quelle couche ! HD, amélioration des sprites, des animations, des effets… Le titre est chatoyant et nous en met plein la vue. Cependant, il est présenté comme une suite, chose qu’il ne semble vraiment pas être quand on compare le teaser ci-dessous à des vidéos de gameplay des épisodes précédents.

Qu’en pensez-vous ? Ce titre vous semble-t-il intéressant ? Fait-il fondre votre coeur de pierre comme une chanson tropicale ? Pocky and Rocky Reshrined est attendu pour cet automne sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Sinon, c’est nous ou ça rappelle vraiment l’annonce de Cotton Reboot ? Deuxième heure de gloire pour les shmups ?