Rayman ReDesigner – Quand les fans font du Rayman Maker

Il y a quelques jours, Michel Ancel, grand nom dans le milieu du jeu vidéo pour de mythiques sagas comme Beyond Good & Evil ou le très connu Rayman, a annoncé par surprise sa retraite au grand dam des joueurs attendant de nouvelles suites de ses séries phares. Nul doute qu’Ubisoft saura prendre bien soin de ces deux bébés, et si la folie des lapins crétins venait de nouveau éclipser notre héros sans bras ni jambes, les fans n’oublient pas pour autant ce cher Rayman.

Rayman ReDesigner n’est pas le premier essai du créateur Ryemanni, déjà connu pour son récent Rayman Redemption reprenant l’ensemble des mécaniques du jeu original. Cette itération moderne nous propose des nouveaux collectibles et mini-jeux, mais également des tout nouveaux mondes composés d’une myriade de niveaux bonus.

Parmi ces ajouts, on peut noter trois niveaux exclusifs par monde, allant de la collecte d’Electoons à la course contre la montre, ainsi que des mondes aux thématiques fidèles à l’esprit du jeu des années 90 se dotant d’une ambiance sucrée ou nous plongeant dans un univers rempli de jouets en tous genres. Mondes qui, bien évidemment, seront assortis d’un lot de boss inédits qui semblent se fondre à la perfection dans cette aventure féerique.

Ce Rayman Redemption semble donc avoir eu le succès suffisant afin de pousser son créateur à réitérer l’expérience, et cette fois s’investir dans un véritable outil complet de création de niveaux. On reconnaît aisément en Rayman Redesigner un style très similaire à un certain Mario Maker, qui comme le plombier moustachu s’approprie à merveille les origines de la saga.

Comme son précédent titre, Rayman Redesigner sera disponible gratuitement sur Game Jolt d’où vous pourrez suivre l’avancée du projet jour après jour. Ne reste plus qu’à espérer qu’Ubisoft continuera de fermer les yeux sur l’utilisation de sa mascotte, tandis que les créateurs en herbe rêvent déjà des impossibles niveaux à modeler.