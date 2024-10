Ravenswatch – Un début d’histoire digne d’un conte de fées

En mai dernier, lors de la Big Ben Week, nous avions eu l’occasion de découvrir et même de tester quelques jeux du futur de Nacon. Parmi eux, Ravenswatch s’était dévoilé à nous, et avait d’emblée su nous convaincre et attiser notre curiosité, comme nous l’avions écrit dans notre preview.

Et il semblerait bien que nous ne soyons pas les seuls à être tombés sous le charme du roguelite des lyonnais de chez PassTech Games. Après plusieurs mois d’accès anticipé, et deux mois d’exploitation d’une version 1.0 uniquement disponible sur PC, Nacon a annoncé dans son bilan trimestriel que le titre avait déjà attiré pas moins de 600.000 joueurs et que quasi autant se montraient intéressés par le titre sur Steam. De là à rêver du million de joueurs sur PC dans un futur proche ?

Après les échecs critiques et techniques récents de Test Drive Unlimited: Solar Crown (pour lequel Nacon n’a communiqué aucun chiffre de vente) et le relatif anonymat de l’accès anticipé de GreedFall II, le très bon lancement de Ravenswatch est une aubaine pour Nacon. La firme ne s’est d’ailleurs pas gênée pour avancer de très bons chiffres pour son second trimestre fiscal 2024.

Et comme si le début de conte de fées ne suffisait pas, Ravenswatch se prépare pour la prochaine grande étape: sa sortie sur consoles le 28 novembre prochain. Le rendez-vous est déjà pris pour les joueurs Xbox 360, Series, PS4 et PS5. Pour la Switch, il faudra patienter jusqu’en 2025, sans date précise pour le moment.

Le plus excitant dans l’affaire, c’est que l’aventure Ravenswatch semble partie pour durer, preuve des grandes espérances de Nacon autour du titre. On nous promet de nouveaux contenus réguliers pour le futur, entre DLCs payants et mises à jours gratuites. Le système est à la mode dans le monde du jeu en ligne, permettant de fidéliser la base de joueurs tout en lui rappelant de temps en temps la nécessité de passer à la caisse pour une expérience complète.

Bien évidemment, avec les mythes et légendes du monde comme toile de fond, Passtech Games dispose d’un vivier quasi infini pour développer le titre dans les années à venir. Pour rappel, Ravenswatch est jouable en solo mais aussi en coopératif jusqu’à quatre joueurs, une option rare et une prise de risque à souligner. On souhaite un bon lancement au titre sur consoles, en terminant par une petite piqure de rappel: dans le monde impitoyable du jeu multijoueur, « rien ne sert de courir, il faut partir à point ».