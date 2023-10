Gangs of Sherwood : Nouvelle flèche lancée par Nacon

Avec une année 2023 on ne peut plus chargée, il semblerait que Nacon poursuive sa course à l’édition en grande pompe. C’est entre les échecs (coucou Gollum) et les succès que la marque française virevolte. C’est aujourd’hui aux côtés de notre bon vieux Robin des Bois que les équipes de chez Nacon se rangent, en éditant Gangs of Sherwood, le nouvel action-RPG de chez Appeal Studios.

Vous l’aurez compris, le voyage se déroulera dans une version réinventée du fabuleux monde du célèbre voleur, où guerres et rébellions sont devenues monnaies courantes. Nous y incarnerons divers personnages, à l’image de Frère Tuck, Petit Jean, Marian et bien évidemment Robin des Bois. Chacun des quatre personnages jouables disposera de ses mécaniques de jeu et d’une arme unique. Ainsi, le titre nous donnera rapidement la possibilité de jouer en coopération jusqu’à 4 personnes afin de varier les possibilités.

Notre périple nous emmènera suivre les traces des armées du shérif de Nottingham en Angleterre, où l’univers jongle entre futur et Moyen-Âge afin d’offrir aux joueurs un intéressant équilibre en ce qui concerne le gameplay. Nous nous retrouverons contraints de pénétrer au travers du château volant du shérif, alors même que la forêt de Sherwood se trouvera juste derrière nous. Nous aurons alors affaire à une espèce de smoothie temporel qu’il nous sera certainement très agréable de déguster.

En plus de devoir botter les fesses du shérif et de ses hommes, le jeu nous obligera à maintenir une certaine réputation au sein de l’univers afin de gagner de l’équipement et monter en niveaux. Voler les riches pour donner aux pauvres : Gangs of Sherwood semble bien se ranger sous cette devise.

Si l’on en croit la première vidéo de gameplay proposée, le jeu profitera de combats dynamiques et fluides. Il est sûr que Gangs of Sherwood saura séduire les fans du plus célèbre bandit des forêts, d’autant que les équipes d’Appeal Studios proposent ici un équilibre temporel unique. Gangs of Sherwood lancera sa flèche le 2 novembre 2023 sur PS5, Xbox Series X/S et PC, et on espère qu’il saura mélanger les communautés autant que les époques.