Radio Commander: Pacific Campaign – Une belle expérience auditive

Vous aimez la Seconde Guerre mondiale, les navires et la stratégie ? On parle bien de jeu vidéo hein ! Bon, vous pourriez apprécier Radio Commander: Pacific Campaign. En 2019 sortait le premier opus sobrement intitulé Radio Commander, un jeu de stratégie basé sur une idée plutôt originale : commander des troupes sur un champ de bataille, et gagner la guerre, à la seule force de votre radio.

Un sergent chef pourrait vous résumer la mission de cette manière : communiquer rapidement, efficacement, et de manière sécurisée. La ligne temporelle (située durant la guerre du Vietnam) n’était pas illogique puisque l’utilisation de la radio s’était démocratisée justement à cette période. Nous noterons ainsi le premier bon point du jeu : se baser sur un détail cohérent. Pour le reste, l’expérience se concentrera sur une narration soignée, et un gameplay en vue aérienne.

En 2022, les développeurs de Squadron Studio cherchent à remettre le couvert. Sans forcer l’inspiration, le studio fera le choix d’embarquer le joueur au cœur d’une flotte de bateaux dans l’océan pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux qui auraient préféré un conflit dans l’espace à bord d’une navette spatiale, comprenez que partir dans ce genre de scénario « osé » peut parfois s’avérer difficile à faire connaître, et donc à vendre. Pour l’innovation scénaristique, on repassera.

Côté nouveautés, si vous avez aimé la franchise Total War (alternant gestion et combats) vous devriez apprécier. Car Radio Commander: Pacific Campaign devrait faire lever votre nez de toutes ces cartes pour vous offrir un peu de 3D. Mention spéciale communiquée par l’éditeur : un travail soigné au niveau des voix est à l’ordre du jour, afin de transmettre une tension digne d’une « panic room ». En effet, d’anciens soldats prêtent leurs voix aux personnages du jeu. Enfin un éditeur qui apportera une attention particulière aux voix dans le jeu et qui pourra (si tout se passe bien) offrir aux joueurs une belle expérience auditive !