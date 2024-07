Par rapport à la version précédente, la PS5 Slim présente des fonctionnalités innovantes, notamment en matière de performance. Son bord supérieur légèrement arrondi offre une esthétique plus douce, contrairement au format original. Vous trouverez dans cet article les avantages d’opter pour cette nouvelle console grâce à sa conception unique.

Une résolution haut de gamme

La Sony ps5 slim sur Pixmania permet d’afficher des contenus en 4K (3840×2160 pixels). Avec la technologie HDR (High Dynamic Range), elle peut atteindre un niveau de réalisme avancé. Elle est également capable de présenter une fréquence d’images de 60 fps et plus en activant le mode VRR (Variable Refresh Rate). L’appareil peut même aller jusqu’à 120 fps pour les jeux performants. La qualité de l’affichage est soutenue par l’ALLM (Auto Low Latency Mode) pour réduire la latence.

Pixmania est une marketplace qui vous présente des services efficaces et complets pour les amateurs de la technologie. En plus de proposer une livraison gratuite, elle vous offre un paiement mensuel jusqu’à 36 fois. Avec des produits certifiés Apple Européen, vous pouvez faire reprendre votre ancien appareil contre un nouveau modèle.

Une augmentation de la fluidité des jeux

Il est possible d’améliorer la fluidité des jeux de la PS5 Slim avec une sortie graphique sur les écrans PC et les télévisions. Les scènes sont rendues par le GPU (Graphics Processing Unit), et les graphismes apparaissent de plus en plus nets, tout en simplifiant le taux d’IPS (In-Plane Switching) par seconde.

Avec un design fin, la console PS5 Slim se caractérise par une capacité de stockage élevée et un système de refroidissement avancé grâce à son interface intuitive. La console assure également des temps de chargement rapides et une performance énergétique optimale, ce qui rend vos sessions de jeu beaucoup plus agréables.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la PS5 Slim??

La PS5 Slim se définit par des fonctionnalités uniques, destinées à améliorer l’expérience de jeu. Grâce à son design épuré et à sa légèreté, cette console dispose d’une technologie sonore 3D Audio Tech qui permet de plonger les joueurs dans leur propre univers.

La console prend en charge la technologie ray tracing pour un visuel encore plus réaliste. Elle garantit une compatibilité avec les accessoires des générations précédentes. Cette PS5 Slim propose également une intégration innovante avec les plateformes de jeux vidéo en ligne et les services de streaming.

Un espace de stockage élevé par rapport à l’ancienne version

La PS5 Slim dispose d’un SSD de 1 To pour diminuer les temps de chargement. La capacité de stockage est élevée pour répondre aux besoins des joueurs. Cela permet d’obtenir au déballage 822 Go d’espace disponible grâce à l’occupation du système d’exploitation.

La PS5 Slim présente toutes les innovations actuelles pour les amateurs de jeux vidéo, surtout en matière de design et de performance. Concernant la mobilité et la personnalisation, elle est équipée d’un lecteur de disque amovible Blu-ray, ce qui ajoute une grande flexibilité lors des sessions de jeu.

(En collaboration avec Pixmania)