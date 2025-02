La PS5 bat des records de ventes, et ouvre une brèche pour un nouvel acteur.

Avec plus très loin de 75 millions de consoles vendues, la PS5 est plus qu’un succès. Le dernier pointage, qui date de décembre 2024, donne le chiffre de 74,9 millions de PlayStation 5 écoulées, et on imagine sans peine que depuis, la barre des 75 millions a dû être franchie.

Les fêtes ont en effet été particulièrement fructueuses pour Sony. Si on sait que Noël est naturellement une période faste pour les consoliers, ce Noël-ci fut particulièrement profitable à PlayStation, qui a écoulé pas loin de 10 millions de de PS5 sur le dernier trimestre de l’année, soit 15% de plus que pour la même période en 2023.

Et pourtant, on a un peu de mal à voir d’où vient cet engouement. Aucun jeu first party majeur à même de provoquer ces ventes n’est sorti sur la période. L’exclusivité Sony du moment était Astro Bot, dont on sait que les ventes ont été relativement décevantes. L’autre jeu à succès était l’inévitable Call of Duty Black Ops 6, jeu multiplateforme également sorti sur PC et Xbox. Et on touche là à l’une des probables explications du succès de la console : une grande partie des joueurs a l’impression de « ne pas avoir le choix ».

Les alternatives à la PS5 sont aujourd’hui les Xbox Series, la Switch, ou le PC et ses déclinaisons sous forme de consoles portables (Steam Deck, ROG Ally, etc.). Or, le PC n’est pas la machine la plus grand public qui soit. Le choix d’un PC est déjà relativement complexe pour qui ne s’intéresse pas un minimum au sujet, et son utilisation, moins « plug and play » qu’une console, peut également freiner, de même que le fait que le PC n’est pas traditionnellement installé dans le salon et branché à la télé (même si l’avènement de l’HDMI a rendu la chose tout à fait possible techniquement sans aucune manipulation particulière). Quant aux « consoles-PC », elles n’ont pas encore pénétré le marché grand public, qui a du mal à identifier ce dont il s’agit, les jeux qui seront compatibles avec la machine, etc.

La Switch est en fin de vie, le battage autour de la Switch 2 participe à ce que personne n’ignore que la petite Nintendo sera bientôt remplacée, et les Xbox Series trainent la réputation héritée de la Xbox One d’un catalogue trop pauvre… Alors même que les exclus PS5 se comptent sur les doigts de la main, et que, paradoxalement, le plus gros succès de la saison, sur PlayStation comme ailleurs, est un jeu Xbox Games Studios : Call of Duty.

La PS5 est donc la console par défaut, c’est un peu comme si on ne se posait pas la question, surtout au niveau du grand public. Et c’est là qu’on se dit qu’il y a peut-être une place à prendre.

Xbox rendant doucement les armes pour faire glisser son activité, un peu à la manière de SEGA, entièrement du côté du software, et Nintendo restant l’électron libre de l’industrie avec une Switch 2 qui ne devrait pas bouleverser les habitudes prises avec la Switch première du nom, le moment est idéal pour l’arrivée d’un nouvel acteur. C’est d’ailleurs notamment l’effondrement de SEGA sur le marché du hardware qui a permis à PlayStation de s’imposer.

Il se murmure que Valve a des envies de consoles de salon. Mais un autre acteur surprise pourrait aussi débarquer. L’un des fabricants de console-PC pourrait proposer une déclinaison de ses machines à brancher sur la télé ? Un équipementier comme AMD ou Nvidia pourrait aussi avoir des choses à proposer, comme Epic Game, qui pourrait offrir un partenaire idéal à sa boutique en ligne. On se souvient (ou pas) que le fondateur de Slightly Mad Studio (Project Cars) avait eu l’ambition (trop grande pour lui) d’introduire une nouvelle console sur le marché. Peut-être est-il temps de ressortir les plans des cartons ?!