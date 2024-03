PS Plus avril 2024 – Un mois plein de fantasy

En cette fin de mois, Sony s’en va comme à l’accoutumé au-devant de ses abonnés pour annoncer les trois titres mensuels qui se joindront bientôt au catalogue du PS Plus Essential. Après EA F1 2024, Sifu et Hello Neighbor 2, qui sont seront les nouveaux heureux élus d’avril ? Ne tardons plus, et annonçons comme il se doit leurs noms.

Mais, juste avant de nous intéresser à ce qui nous est réservé, rappelons que l’adhérent au service de PlayStation a jusqu’au premier avril pour se faire possesseurs des jeux susmentionnés. Au-delà de cette date, ce sera donc au tour de l’autre poignée de se présenter, laquelle sera alors mise à disposition du mardi 2 avril au 6 mai prochain.

Des titres qui seront placés sous le signe de la fantasy. Et parmi eux, il y en aura un qui est passé entre nos mains il n’y a pas trop longtemps : le FPS sorti sur PS5, Xbox Series et PC, qui substitue les armes à feu par des sorts magiques, Immortals of Aveum. Un titre qui n’a pas connu un destin des plus favorables, ayant notamment été la cause de plusieurs licenciements au sein de son studio de développement : Avalanche.

À ses côtés, nous compterons également sur une autre production parue en 2023 : le spin-off Minecraft Legends (PS4/PS5). Quant à la dernière proposition, il s’agit d’un platformer en 2D au style artistique cartoonesque assez alléchant. Skul: The Hero Slayer, tel est son nom, envoie ainsi les joueurs dans la peau d’une démon squelette, qui a vu la demeure de son seigneur tombée entre les mains de l’ennemi. Dans une aventure, comportant des éléments de rogue-lite, il faudra mener ce seul résistant à travers les murs du royaume et libérer ses camarades en se frayant un chemin à force d’armes.

Pour conclure, outre ces jeux-là, le PS Plus Essential offrira aussi un accès à non pas un jeu, mais à un pack exclusif ( le Mega Bundle) à destination du public d’Overwatch 2. Celui-ci les alors pourvoira alors de plusieurs skins de personnages.