Projet Keystone – Microsoft abandonne son « boîtier de streaming »

Il aura fallu une annulation claire et franche pour que le projet soit officialisé par Microsoft… Des rumeurs allaient bon train quant à l’approche d’une nouvelle machine chez Microsoft : une toute petite Xbox qui aurait été entièrement concentrée sur le streaming. Évidemment sans lecteur, cette « Xbox Series XS » (un nom qu’on vient d’inventer, puisque la machine était connue jusqu’alors sous le nom de code Projet Keystone) ne pouvait pas non plus recevoir de jeux dans leur version numérique, et n’aurait pu fonctionner que de pair avec un abonnement Game Pass et les jeux jouables depuis le Cloud. Une idée qui allait dans le sens de la stratégie « Xbox Everywhere », après le partenariat avec Samsung et son app Game Pass dédiée elle aussi au cloud gaming directement intégrée aux derniers modèles de smart TV.

On avait même pu apercevoir le petit boîtier sur l’étagère de Phil Spencer, dans un tweet apparemment anodin qui avait (probablement) pour but de teaser la machine.

Hélas, ce sera probablement la seule fois où l’on verra la machine, puisque le projet a été mis au placard. Microsoft n’a en effet pas réussi à faire tenir le boîtier dans la gamme de prix qui lui semblait raisonnable.

« Quelques-uns d’entre nous ont emmené la machine à la maison, et ça marchait vraiment, vraiment bien ! Mais quand vous créez de nouveaux produits, il s’agit toujours de se demander si le design est le bon ? Si l’interface utilisateur est la bonne ? Et si la proposition commerciale est pertinente ? Et la proposition commerciale comprend entre autres le prix, et je crois qu’on savait tous qu’on était un peu au-delà du prix souhaité. » – Phil Spencer, dans une interview à The Verge

Spencer voulait pouvoir vendre cette petite console entre 100 et 129 $. En sachant qu’il voulait que le package puisse-t-inclure une manette, on voit bien le défi que les équipes avaient devant elles (une manette Xbox Series sans fil coûte autour de 60€ au détail). Et en effet, avec une Xbox Series S vendue 279€, on imagine qu’au-delà de ces 129 $, il aurait été compliqué pour la machine de trouver son public. Microsoft n’abandonne pourtant pas complètement l’idée d’une console 100% streaming, et continue d’y travailler, mais on ne doit pas s’attendre à une sortie prochaine…