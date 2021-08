Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires pourrait être la résurrection de la saga

Saga malheureusement très sous-estimée en Occident, Project Zero (ou Fatal Frame aux USA, ou simplement Zero au Japon… Ne cherchez pas, il n’y a rien à comprendre) propose une alternative assez originale aux sempiternels jump scares du survival moderne (oui, c’est toi qu’on regarde de travers Resident Evil). Forte d’une ambiance entre le Silent Hill des grandes heures et Ring ou Ju-On, le titre horrifique de Koei Tecmo entraine les joueurs dans une horreur viscérale, où les sueurs froides vous laisseront la nuque humique et les mains tremblantes.

Après 6 ans passée sous les radars, la saga de J-horror revient nous terrifier avec un remaster de son cinquième opus, sorti sous nos latitudes en 2015 sur Wii U. Vous vous souvenez de la Wii U ? Mais si, cette vieille bibliothèque poussiéreuse où Nintendo va piocher systématiquement ses succès de la Switch… Ceci di sa manette se prêtait plutôt bien à la proposition de Project Zero, qui vous impose de vous défendre des agressions d’esprits malfaisants avec un simple appareil photo (manette, gyroscope, appareil photo, vous y êtes). Trèves de digression, excellente nouvelle que voilà, Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires revient nous hanter sur PC et consoles last et current-gen (PS4 & 5, Xbox One & Series, Switch).

Un opus somme toute assez particulier, puisqu’il a été développé par Grasshopper Manufacture, le studio derrière Killer 7 et No More Heroes. Bien qu’il fut moins apprécié par les fans de la première heure de la série, qui avaient mis en cause un scénario plus faible que ceux des précédents épisodes, il n’en reste pas moins que ce Project Zero 5 avait su trouver son public au moment de sa sortie. Sans doute était-ce dû à sa mise en scène soignée, et aux beaux moments de terreur qu’il avait su provoquer.

Et si il nous a fallu patienter cinq longues années pour voir la Prêtresse des Eaux Noires revenir nous coller le trouillomètre à (Project) Zero, il se pourrait bien que nous n’ayons pas à attendre aussi longtemps pour avoir droit à une suite. En effet, selon le producteur de la série, Keisuke Kikuchi, qui s’est récemment entretenu avec le magazine japonais Famitsu, la série pourrait faire son grand retour si le remaster attendu pour fin octobre 2021 parvenait à acquérir un succès suffisant. Ce dernier a déclaré sobrement (traduction libre) :

Nous espérons que de nombreux joueurs profiteront de cette occasion pour jouer au jeu et que cela mènera au prochain. https://twitter.com/Nibellion/status/1423219246826409985

Bien sûr, il ne faut pas y voir une confirmation gravée dans le marbre de l’arrivée prochaine d’une séquelle. Cela ressemble plus à une affirmation que la série n’est pas morte, voire à un mantra d’espoir que Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires ne finisse pas engloutie sous des piles de Fifa 20XX dans les bacs des revendeurs. Car soyons réalistes, quand bien même cet opus n°5 puisse trouver son public, nous sommes probablement à des années d’une probable suite.

Toutefois, ces paroles provenant d’un des producteurs/réalisateurs très en vue chez Koei Tecmo, on peut tout de même conserver un semblant d’espoir. L’espoir de pouvoir être terrorisé à nouveau par ces esprits vengeurs qui en veulent à notre âme. N’est-ce pas un peu ironique ? Quoi qu’il en soit, l’heure de la terreur est pour l’instant fixée au 28 octobre 2021 sur PC et consoles. Un cadeau d’Halloween idéal ?