No More Heroes 1 & 2 – Travis met un Touchdown sur PC

Excellente nouvelle pour les fans de SUDA 51 (merci de prononcer “souda go itchi”) : No More Heroes et No More Heroes 2 : Desperate Struggle arrivent enfin sur PC via Steam dans les jours qui viennent ! Développés par Grasshopper Manufacture Inc. et Marvelous Inc. ces deux titres, totalement imprégnés du style si caractéristique du réalisateur SUDA51 et son protagoniste archétype d’otaku Travis Touchdown reviennent donc plus beaux que jamais sur PC avec le lifting qui s’impose. Au programme : prise en charge des résolutions HD, gameplay fluide à 60FPS et des fonctionnalités supplémentaires comme le support Steam Cloud.

Pour celles et ceux du fond qui n’ont pas suivi, ou qui dorment depuis 2007, dans No More Heroes, Travis Touchdown est le 11ème assassin de la United Assassins Association (UAA). Avec son fidèle katana/sabre-laser, il doit régler le compte des dix meilleurs assassins du monde. Pour ce faire, il devra parcourir les rues de Santa Destroy sur sa moto fétiche, et dispose d’un arsenal de mouvements de catch acquis grâce à des années passées à regarder les lutteurs se faire des tombstone piledriver et des german suplex. Objectif : devenir le meilleur assassin mondial.

Sa suite, No More Heroes 2 : Desperate Struggle se déroule trois ans après que Travis ait atteint son objectif de devenir l’assassin n°1 de l’UAA. Mais il se la coule un peu trop douce et le revoilà relégué à la 51e place. Avec ses fidèles katanas à rayon en main pour faire deux fois plus de piratage et de découpe de jambon, accompagné de ses alliés Shinobu et Henry Cooldown, Travis part en mission pour récupérer sa position de numéro 1.

Deux titres cultes, totalement barrés, qui reviendront donc dans leur plus bel apparat. Les deux titres seront disponibles le 9 juin 2021 à l’achat au prix de 19,99 € au lancement, et XSEED Games fera une réduction de 10 % sur le prix standard avec une remise pour la semaine de lancement jusqu’au 15 juin.