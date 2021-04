No More Heroes 3 – Une présentation avare en nouvelles informations

Comme annoncé plus tôt dans la semaine, la présentation attendue des fans de Travis Touchdown a eu lieu et nous a offert un aperçu de ce nous qui attend à la sortie de No More Heroes 3 cet été. Une présentation plutôt longue d’ailleurs puisque c’est sur près de 1 heure et demie de show que Mafia Kajita, la Vtubeuse Shishiro Botan et le fantasque Suda 51 se sont partagés le temps d’audience sans pour autant en dévoiler beaucoup. Un constat assez blasant d’autant que, côté gameplay, c’était littéralement le désert. Enfin, arrêtons de râler un petit peu le temps de partager la poignée d’informations inédites.

Il aura pas fallu énormément de temps pour que ce No More Broadcasting 5.1 GHm ne démarre. Après une petite introduction sur fond d’un trailer déjà vu par le passé, puis une poignée de salutations, le trio nous envoie dans les bras de la délicieuse Sylvia Christel pour un résumé des épisodes précédents, un résumé qui se termine par la présentation d’une édition collector.

Oui, pour mettre fin à cette petite rétrospective (un peu agressive dans son démarchage puisque insistant (lourdement) sur le fait que le spin-off était toujours disponible à la vente), nos animateurs ont levé le voile sur l’édition Killion Dollar Trilogy de No More Heroes 3. Cette version, comme son nom l’indique, offrira dans un seul écrin les 3 épisodes principaux de la série, un écrin d’ailleurs illustré par Yusuke Kosaki (reconnu notamment pour son travail sur des épisodes de Fire Emblem). Une belle boîte donc pour les fans qui ne seront probablement pas ravis d’apprendre que (à l’heure d’aujourd’hui) ce lot est spécifique au Japon. Les amateurs d’import pourront éventuellement jouer la monstre et se saisir d’un coffret pour 80 euros environ (avec chance).

Pour ce qui est du gameplay, pas grand chose à se mettre sous la dent. Pas de vidéo dédiée pour récompenser les fans restés jusqu’à la fin mais ils ont pu observer le retour de certains éléments et l’arrivée de pièces inédites. Ainsi, si Travis pourra toujours compter sur son fidèle sabre laser et son talent pour le catch, notre “héros” a également hérité depuis Travis Strikes Again d’un gant pouvant repousser les ennemis (comme la Force dans Star Wars). Ce dernier lui permettra également de se transformer en robot (ce qui n’indique toujours pas le bénéfice de cette transformation).

Bug-Jiro et son sushi bar (au lieu des ramens), le retour des jobs, … Il y avait bien une poignée d’autres choses mais le plus important est déjà affiché au dessus. Bref, un rendez-vous un peu moyen et plutôt avare en informations concrètes selon nous. Qu’en pensez-vous ? Ces segments un poil trop commerciaux vous ont-ils conquis ? No More Heroes 3 est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch. Il sera disponible en boutique dès le 27 août 2021.