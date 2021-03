The Silver Case 2425 étend ses sombres affaires sur Nintendo Switch

Tout droit sorti de l’esprit fertile et non moins barré du studio Grasshopper Manufacture Inc, The Silver Case 2425 est, à la base, un jeu à la croisée de beaucoup de genres. Emprutant des éléments issus du visual novel, du jeu d’aventure, et tiré d’une expérience graphique à la Suda51, le titre se veut pour le moins intriguant. On y incarne successivement un inspecteur puis un journaliste enquêtant, à leur manière, sur une série de meurtres sordides impliquant un certain Kamui. The Silver Case 2425 comprendra deux jeux : The Silver Case et sa suite The 25th Ward: The Silver Case.

Sorti sur PlayStation en 1999, le premier opus s’est vu porter sur PC puis sur PS4 en 2017 avec un joli succès d’estime à la clé, une aura due en grande partie de part l’originalité des propositions du studio Japonais (Killer7, No more Heroes, Lolipop chainsaw…). En 2015, une suite intitulée The 25th Ward: The Silvercase avait vu le jour uniquement au Japon sur téléphone portable ! Cette suite se déroulait 25 ans après les événements du premier épisode.

Afin de remédier à la relative confidentialité de cette suite, Silver Case ainsi que sa suite auront droit à une sortie sous forme d’une compilation dénommée The Silvercase 2425 à destination de la Switch dès cet été en occident. Cette sortie se présentera sous la forme d’une édition collector du plus bel effet. Elle comprendra :

Le jeu The Silver Case 2425

La bande-son du jeu sur CD

Le mini artwork ” The Artwork of Silver Case 2425″

Une boite collector

Précision importante, le jeu ne sera localisé qu’en anglais. C’est, cela dit, un moindre mal quand on sait que le jeu a été pendant plusieurs années uniquement disponible en japonais. The Silver Case 2425 sortira en France le 9 juillet 2021.

À travers cette sortie, on peux constater la volonté prononcée du studio Grasshopper Manufacture Inc de sortir ses jeux sur la console de Nintendo. Travis Strikes Again: No More Heroes en 2019, on peut également citer la rumeur autour de Killer7 (infaisable selon une question de droits), et une sortie de l’épisode inédit No More Heroes III qui est, quant à lui, daté au 27 aout 2021.