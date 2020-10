No More Heroes I et II – Les deux premiers opus enfin disponibles sur Switch

Enfin ! Nos plaintes incessantes vont pouvoir trouver le repos (pour probablement cinq minutes) ! Lorsque que Travis Strikes Again: No More Heroes est sorti, nous sommes tombés des nues. Nous avions hâte de prendre part à nouveau à une aventure avec le sieur Touchdown et bien tristement, nous n’avons pas eu ce que nous souhaitions. Effectivement, le jeu était même bien différent des deux premiers volets, ce qui, forcément, nous a déçu au plus au point… Cette peine qui a déchiré notre cœur prend fin dès aujourd’hui puisque No More Heroes I et II viennent d’être annoncés sur la console hybride.

Effectivement, alors que le troisième volet est en cours de gestation (et probablement pour rendre moins long la période qui nous sépare de sa sortie), Suda51 et Nintendo nous annoncent aujourd’hui que le héros déjanté (qui a très récemment rejoint Super Smash Bros sous la forme d’un costume pour Mii) va trancher son chemin vers le catalogue de la dernière bécane de Nintendo.

Pour rappel, No More Heroes est une série de jeux qui a fait ses débuts sur Wii. On y suit le combat de Travis Touchdown, un loser amateur d’animes, de catch et de jeux vidéo, inscrit malgré lui à un tournoi d’assassins alors qu’il ne cherchait qu’à pécho (on est tous passé par là, non ?). Seulement, pour lui permettre d’arriver à ses fins avec la belle Sylvia et son accent de personne prochainement reconfinée (incessamment sous peu d’actualité), il va vous falloir équiper et entraîner le loser et éliminer les concurrents en lice. Sérieux, c’est pas plus simple sur Tinder ?

Voilà, vous savez tout ! Vous pouvez dès aujourd’hui acheter et télécharger les deux jeux sur votre console. Cependant, si vous êtes fans d’éditions en boîte, il se peut que votre attente soit plus longue, puisque rien ne semble indiquer qu’une version physique soit au programme…