No More Heroes III – Le dernier Suda51 repoussé à l’année prochaine

On attendait No More Heroes III pour une sortie pour cette année 2020, c’est finalement plus compliqué que ça en a l’air. Effectivement, on apprend rien à personne mais Travis Touchdown, lui-même, annonçait qu’il allait fendre le bitume et ses opposants dans le courant de l’année 2020 sur Nintendo Switch. Et bien, figurez-vous que ça ne sera pas le cas.

Oh ! La suite d’un jeu également apparu sur consoles PlayStation et Xbox repousse à l’année prochaine ? Peut-on espérer que No More Heroes III apparaitra aussi sur PlayStation 5 et, peut-être même sur Xbox Series X/S ? Non, du tout. Le titre est toujours une exclusivité Nintendo Switch (jusqu’à preuve du contraire).

En revanche, si une la fenêtre de tir pour une sortie commençait a réduire en taille, c’est tout simplement parce que son développement est confronté à un handicap de taille qui a ruiné une bonne partie de l’année de tout le monde : le coronavirus.

C’est par le biais d’un communiqué (que vous pourrez découvrir plus bas en anglais) que Grasshopper Manufacture et Goichi Suda confirment la nouvelle. Ils expriment les difficultés auxquelles l’équipe de développement a été confrontée et précisent vouloir se concentrer a présent sur la qualité générale du titre, repoussant par conséquent sa sortie dans le courant de l’année 2021 (sans plus de précision).

On en profite pour rappeler, comme l’a dit un grand homme, qu’un jeu repousse a des chances d’être bon alors qu’un mauvais jeu sorti sera toujours mauvais (sauf No Man’s Sky mais bon, il faut toujours une exception).

Bref, si vous aviez hâte de découvrir les nouvelles aventures de Travis dans No More Heroes III, il vous faudra attendre l’année prochaine, toujours en exclusivité sur Nintendo Switch. N’empêche, ça remet vraiment en perspective les paroles du personnage lors du premier trailer affichant le heros, non ? “2020 release ? Huh, good luck !”.