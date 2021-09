Project Winter – L’hiver arrive chez Sony et Nintendo

Sorti en 2019 sur PC, Project Winter a déjà gelé bon nombre de joueurs qui ont vu leur cœur se durcir sous l’effet du froid. Avec sa lutte incessante contre le froid et ses traitres qui offre une nouvelle vision du jeu de survie, il est normal que le jeu d’Other Ocean Interactive se décline sur de nombreuses plateformes après un arrêt au stand du Xbox Game Pass en début d’année. Ô joie, on apprend que la PlayStation 4 ainsi que la Nintendo Switch vont enfin avoir le droit à leur portage, avec une date de sortie.

Purement multijoueur, le jeu propose à huit personnes d’accomplir divers objectifs dans une tempête de neige tout en essayant de débusquer les traitres. Cette revisite du jeu de société les Loups-Garous de Thiercelieux tire son originalité du fait qu’en plus de devoir débusquer les traitres qui se cachent parmi vous, vous devrez échapper à un environnement hostile, en récoltant des ressources et en réparant différents types de constructions afin de garantir votre survie.

Si le jeu est cross-play entre la version PC et Xbox, aucune information n’a été communiquée concernant un éventuel cross-play avec les PlayStation et Switch. Si c’était le cas, ce serait très surprenant pour la console de Nintendo, mais il n’est pas impossible que celles de Sony puissent permettre aux joueurs de rejoindre les parties des joueurs Microsoft.

Si la nouvelle est déjà plus que plaisante, il semble que les développeurs aient décidé d’attendre jusqu’au dernier moment pour nous faire cette annonce, vu que ces portages seront disponibles dès le 16 septembre prochain. Les joueurs n’auront donc qu’à attendre deux semaines avant de pouvoir profiter de Project Winter. Néanmoins, mise à part une nouvelle bande-annonce, aucun nouveau contenu ne semble être prévu avec l’arrivée de ce portage. À voir comment leur sortie prochaine influencera l’avenir de ce jeu qui a rencontré un certain succès.