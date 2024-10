Project USO – Le nouveau projet de Surgent Studios (Tales of Kenzera: Zau)

2024 est une année particulièrement importante pour Surgent Studio, avec l’homme à sa tête : l’acteur Abubakar Salim. En mai sortait leur tout premier titre : Tales of Kenzera: Zau. Un Metroidvania 2D baigné dans la mythologie bantoue dont l’essai a, à nos yeux, parfaitement été transformé par son créateur. Un jeu qui, pour ce dernier, était d’une importance on ne peut plus marquée. Par la narration des aventure de son personnage, Salim nous contait une histoire de deuil qu’il a lui-même éprouvé dans sa jeunesse.

Un récit personnel donc qui se verra succéder par un autre. Si Zau abordait la thématique du deuil, il en sera un peu différent ici, même si la question de la mort ne sera pas totalement évacuée. En fait, elle constituera même entièrement le périple du héros ( décrit comme un androïde vampirique) et ponctuera visiblement le parcours du joueur. Un jeu qui visera en quelque sorte à nous interroger sur notre rapport avec la mort. Du moins, est-ce ainsi que l’on entend ses propos :

« Project Uso se veut plus sombre et plus viscéral que notre premier jeu. Alors que ZAU traite de la gestion de la mort de manière saine, USO vous propose de vous laisser consumer par votre peur de la mort. L’inspiration m’est venue après la naissance de ma fille, lorsque j’ai été confronté à une crise d’identité alors que j’endossais pour la première fois le rôle de parent. »

Exploitant le même univers que Tales of Kenzera, la nouvelle création de Salim (actuellement nommée Project USO) offrira à son joueur une palette de couleurs beaucoup plus sombres. Quant au style proposé, on aura droit à une formule née de l’hybridation de deux genres. Si, d’une part, USO pourra présenter des phases d’affrontements de type beat’em up, il sera également (et davantage même) attendu sur le terrain du RPG narratif (en vue isométrique).

De l’aveu de son créateur, la talent de l’équipe en charge du projet a été employé dans l’objectif de créer un système RPG digne de satisfaire l’amateur du genre. But qui, pour les « fans de Donjons et Dragons » placés derrière le développement, semble particulièrement primordiale. Dès lors, cette nouvelle œuvre placée sous l’aura de la passion s’annonce pétrie d’ambitions. Et c’est certainement à cette fin qu’Abubakar Salim tient à la rendre accessible.

Ainsi, tout comme pour son premier titre, le créateur envisage de le proposer à un prix jugé raisonnable, soit quelque 19,99 euros. Mais, encore faut-il que Surgent Studio trouve les fonds nécessaires qui lui permettrait de conduire le projet à son terme. Et, c’est à cette fin, que l’entreprise prend certaines mesures : en plus de chercher des partenaires possibles, elle procédera prochainement à quelques licenciements.

Quand USO verra-t-il le jour ? Aucune date, ou vague fenêtre de sortie, n’a évidemment été émise. Seulement, le travail semble être en très bonne voie. La preuve en est : Surgent aurait déjà en sa possession un premier prototype jouable.